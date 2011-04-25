شش هزار جلد کتاب به کتابخانه های مساجد استان مرکزی اهدا شد

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد کتاب کمک درسی با هدف ارتقای سطح علمی و درسی جوانان و جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به مسجد و فعالیت های مسجدی، از سوی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ارسال و بین 43 کتابخانه در کانون های مساجد شهری و روستایی استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب ها در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان، دانشگاهی، کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد هستند، افزود: این کتاب ها تا حدودی نیاز اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجداستان مرکزی را به انواع کتاب های کنکور و کمک درسی مرتفع می کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی، با اشاره به ثبت 303 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان مرکزی، ادامه داد: جوانان عضو کانون های مساجد از تجهیز کتابخانه ها استقبال پرشوری به عمل آوردند.

حجت الاسلام ذوالفقاری، با بیان اینکه هم اکنون 95 کتابخانه عمومی در کانون های فرهنگی هنری مساجد با بیش از 25 هزار نفر عضو وجود دارد، گفت: صد و 87 کتابخانه باز درشبستان مساجد نیز پذیرای علاقه مندان به مطالعه است.