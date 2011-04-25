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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه مهم بین المللی به شرح زیر است.

- پلیس رژیم اسرائیل یک فلسطینی مسیحی را در راه رفتن به کلیسا مورد ضرب و شتم قرار داد.

- آتش سوزی در حومه پکن دستکم 17 نفر را به کام مرگ کشید.

- دستکم 57 نفر در درگیری ها بین ارتش جنوب سودان و شورشیان کشته شدند.

- دولت افغانستان اعلام کرد: بیش از 400 زندانی که بسیاری از آنها طالبان بودند از زندان قندهار فرار کرده اند.

- بار دیگر وزیر خارجه روسیه بر آتش بس در لیبی تاکید کرد.

- گروههای مدافع حقوق بشر مدعی هستند نیروهای امنیتی در محله ‌ای در شهر "جبله" دستکم  ۹ نفر را کشته ند.

- علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن می گوید هرگونه انتقال قدرت در آن کشور باید طبق قانون اساسی صورت گیرد.
 
- نیروهای ناتو طی عملیاتی مجموعه "باب العزیزیه" در طرابلس، پایتخت لیبی را بمباران و دو ساختمان آنرا نابود کردند.

- توقف پخش سه شبکه ماهواره ای لیبی پس از انفجارهای مهیب در طرابلس.
 
- دادستان کل مصر حکم انتقال حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور، از شرم الشیخ به قاهره را صادر کرد.
 
- شمار تلفات در نتیجه تبادل سنگین آتش میان کامبوج و تایلند به 12 نفر رسید.
کد مطلب 1296786

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