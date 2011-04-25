27 هزار آزمایش زیست محیطی در سازمان منطقه ویژه پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، فرزاد نژادبهادری افزود: سال گذشته اداره محیط زیست این سازمان به صورت مداوم و موردی در سطح دو هزار و 600 هکتار، مناطق با ظرفیت و احتمال آلایندگی منطقه ویژه را به صورت مرتب مورد پایش قرار داده و پس از نمونه برداری‌های لازم، توسط آزمایشگاه های مجهز مورد ارزیابی زیست محیطی قرار داده است.

وی ادامه داد: در بخش آزمایشات آب و فاضلاب، مجتمع های پتروشیمی، تصفیه خانه ها، خورهای منطقه، رودخانه جراحی و فضای سبز منطقه که از مهمترین نقاط مورد تمرکز کارشناسان محیط زیست در سال 89 بوده، بیشترین تعداد آزمایش به عمل آمد.



رئیس محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: انجام 27 هزار و 500 آزمایش بر روی شش هزار و 435 نمونه آب، پساب و خاک در سال گذشته حاصل تلاش زیست محیطی سازمان منطقه ویژه برای حفظ زیست بوم طبیعی منطقه بوده است.



نژادبهادری خاطرنشان کرد: این تعداد آزمایش شامل آزمایشات هوا نبوده چراکه وضعیت هوای منطقه توسط دو ایستگاه سیار و ثابت که شامل چندین آنالایزر سنجش غلضت آلاینده‌های محیطی است به طور مداوم و بدون وقفه، مورد نمونه برداری لحظه ای قرار گرفته و پایش شده است و به علت پیوستگی پایش، تعدادی برای آن در نظر گرفته نشده است.



وی یادآور شد: همچنین در روزهایی از سال که میزان غبار در هوا بیش از مقادیر مجاز اندازه گیری شده، موارد به اداره محیط زیست و فرمانداری شهرستان ماهشهر گزارش شده که بنا به صلاحدید فرمانداری و کمیته بحران شهرستان، در شرایط اضطراری، مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی تعطیل شده اند.



رئیس محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تصریح کرد: با توجه به بروز آلودگی شدید هوای منطقه در شهریور و مهرماه سال گذشته، کارگروهی تحت عنوان "کارگروه تحقیق و تفحص آلودگی هوای منطقه" با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان محیط زیست منطقه و نمایندگانی از اداره حفاظت محیط زیست و بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر تشکیل شد و تصمیماتی به منظور پیشگیری از تکرار آلودگی هوا اتخاذ کرد که این برنامه ها در حال اجراست.



نژادبهادری تصریح کرد: لازم به ذکر است که در سال گذشته میزان غبار PM10 اندازه‌ گیری شده توسط آنالایزر غبار در هوای منطقه در 48 روز در حد غیر مجاز و در 12 روز در حد خطرناک گزارش شده است.



وی اظهار داشت: در حال حاضر این اداره سه طرح پژوهشی با اعتباری بیش از 885 میلیون ریال در دست اجرا و سه طرح دیگر در زمینه پژوهش و پایش محیط زیست در دست مطالعه دارد.