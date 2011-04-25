چهارمین جلسه کانون مداحان شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، حجت الاسلام سید محمد میربد معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری و نماینده تبلیغات اسلامی در کانون مداحان در این جلسه اظهار داشت: یکی از ضروری ترین برنامه‌ها در مورد مداحان استان ساماندهی نحوه فعالیت‌ آنها با تشکیل کانون مداحان در شهرستانها، برگزاری دوره‌های آموزشی و شناسنامه دار کردن آنهاست.

مباحث اصلی جلسه کانون مداحان تشکیل اتحادیه مداحان، پیگیری نرخ گذاری غیر رسمی از طریق شورای تأمین استان و انعقاد تفاهمنامه ای با دادگستری در جهت برخورد با مداحان متخلف است.