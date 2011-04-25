جهانگیر سیدعباسی بعد از شکست خانگی ارومیه مقابل داماش در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شکست را به دلیل مشکلات زیادی که داریم، متحمل شدیم. مشکلاتی که تا حالا در مورد آنها حرفی نزده بودم اما دیگر آنها را نادیده نمی‎گیرم چون تاثیر منفی خود را روی تیم گذاشته‎اند.

وی با اشاره به اینکه همه مشکلاتی که تیم ارومیه را در بر گرفته است مربوط به مسائل مالی می‎شود، یادآور شد: کسانیکه مسئول تیم هستند به وعده‎های خود و تعهداتی که در مقابل این تیم داشتند، عمل نکرده‎اند. به همین دلیل بازیکنان در شرایط روانی خوبی قرار نداشتند. به هر حال این شرایط روی بازی و عملکرد آنها تاثیر منفی می‎گذارد.

سرمربی تیم والیبال ارومیه با تاکید براینکه مدت‌هاست اسیر این مشکلات هستیم، تصریح کرد: فکر می‏کنم تا زمان برگزاری دیدار سوم مقابل داماش به مشکلات موجود رسیدگی شود و آنها را حل کنند. در واقع احتمال حل مشکلات صفر است چون طی چندماه گذشته به آنها رسیدگی نشده است. امکان دارد در این چند روز این مشکلات حل شوند؟

سیدعباسی در پاسخ به این پرسش که "چند وقت است بازیکنان حقوق نگرفته‎اند و آیا این مشکل شامل اعضای کادر فنی هم می‌شود؟"، تاکید کرد: نمی‏خواهم در مورد حقوق و اینگونه مسائل حرفی بزنم. فقط اینکه مشکلات زیاد است. از پیش از عید مشکل داشتیم اما بازیکنان را برای بازی و عملکرد خوب راضی نگه داشتیم. حالا تیم به خاطر آنها از آمادگی روانی دور شده است.

وی ادامه داد: فقط اینکه اسپانسر واقعی تیم اداره کل تربیت بدنی استان است. البته انجام کارها بر عهده هیئت والیبال استان است اما در عمل خود اداره کل تربیت بدنی اسپانسر ماست.

سرمربی تیم والیبال ارومیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه " با این شرایط وضعیت شما برای دیدار سوم چه می‎شود؟ آیا بازی می‎کنید یا نه؟"، گفت: نمی‏دانم؛ من فقط یک مربی هستم و موظم تیمم را آماده کنم. اینکه دیدارهای خود را ادامه دهیم و بازی سوم مقابل داماش را برگزار کنیم یا نه به تصمیم مسئولان تیم بستگی دارد.