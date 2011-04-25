تسهیلات ایران برای دانشجویان محجبه محروم از تحصیل کشورهای دنیا

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: مواردی بوده که دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور چون مشکلاتی نظیر اعمال محدودیت حجاب برایشان ایجاد شده بود طی درخواستهایشان اصرار کرده اند سریعتر بتوانند در دانشگاههای داخل ایران جایابی شوند.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: مواردی نیز بوده که مشکل سیاسی برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور ایجاد و محدودیت حجاب و پوشش را برایشان مطرح کرده اند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز آنها را در اولین فرصت و در دانشگاههایی که برایمان مقدور بوده است پذیرش کرده ایم.

وی اضافه کرد: دانشجویان ایرانی و حتی دانشجویان غیر ایرانی که در دانشگاههای کشورهایی نظیر ترکیه که برایشان محدودیت حجاب اعمال می کنند در صورتی که خواستار تحصیل در ایران باشند به راحتی آنها را می پذیریم.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تأکید بر اینکه انتقال دانشجویان از دانشگاههای خارج به داخل بر اساس گروه بندی و نقشه همسنگ سازی دانشگاههای خارج کشور با دانشگاههای داخل صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی خارج کشور در دانشگاههای داخل ایران را در صورتی که تحت فشارهای سیاسی یا اعمال محدودیت در زمینه حجاب مواجه شده باشند تسهیل و تسریع می کنیم تا زودتر تکلیفشان روشن شود.

به گزارش مهر، دانشگاههای داخل و خارج کشور به چهار گروه متناظر یکدیگر تقسیم بندی شده اند. گروه یک شامل 12 دانشگاه ایران، گروه 2 شامل 30 دانشگاه و گروه 3 شامل بیش از 30 دانشگاه ایران می شوند و گروه چهار نیز بیشتر شامل دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی می شود.