بیش از 400 عضو طالبان از زندانی در افغانستان فرار کردند

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، این زندانیان که منابع دولتی بسیاری از آنها را از اعضای طالبان اعلام کرده اند با استفاده از تونلی که از داخل این زندان به بیرون آن کشیده بودند فرار کنند. پلیس پس از اطلاع از این رویداد صبح امروز تنها هشت نفر آنان را دستګیر نمود.



این دومین باری است که زندان عمومی قندهار شاهد این گونه رویداد می باشد. سال گذشته نیز طالبان با انفجار دیوارهای زندان شمار زیادی از مجرمین سیاسی را متواری کرد.



هنوز واکنش دولتی افغانستان در این زمینه گزارش نشده، اما برخی رسانه ها تعداد زندانیان فراری از زندان را 500 نفر بر آورد کرده اند.

شبکه خبری پرس تی. وی. با اعلام این آمار به نقل از یک مقام طالبان گفت که 106 نفر از این زندانیان از اعضای طالبان بوده اند.

این شبکه به نقل از "قاری یوسف احمد" سخنگوی طالبان می گوید: 541 زندانی طالبان تصمیم به فرار داشتند که 106 نفر از آنها از اعضای مهم و از فرماندهان طالبان بوده اند.

منابع خبری به نقل از سخنگوی طالبان طول این تونل را 360 متر اعلام و زمان ساخت آن را شش ماه اعلام کرده است.