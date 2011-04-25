یادواره 150 شهید کارگر استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمود اکرم شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی توسعه پایگاههای بسیج کارگری به تلاش روزافزون دشمنان انقلاب اسلامی برای آسیب زدن به انقلاب اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه کارگران جامعه از قشر‌های زحمتکش و مدافع انقلاب اسلامی است، گفت: این عزیزان در معرض آسیب ‌پذیری حرکات دشمنان و منافقین هستند و دشمنان تلاش بسیاری می‌نمایند تا این اقشار عزیز را از بدنه انقلاب جدا کنند.

وی با اشاره به راه ‌اندازی پایگاه عاشورا در اداره کار و امور اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: این امر بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و ما خواستار گسترش فعالیتهای این پایگاه هستیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان در ادامه بیان داشت: تلاش ما این است که با وجود بسیج، فرهنگ بسیجی که همان فرهنگ عبودیت و کار مخلصانه است را در مجموعه کارخانجات توسعه دهیم.

وی با اشاره به شهید عبدالحسین برونسی گفت: این شهید الگوی کارگران بسیجی و نماد شهدای کارگر است.

به گفته وی، به منظور برگزاری یادواره شهدای کارگر استان سمنان ستادی در خانه کارگر تشکیل شده و دیدارهایی با استاندار و نماینده محترم ولی فقیه در استان برگزار شده است.

رضایی، مدیر کل تامین اجتماعی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به وجود 20 هزار کارگاه در استان سمنان تصریح کرد: باید ضمن بررسی در پایگاههای مقاومت محلی، تعداد کارگران بسیجی عضو این پایگاهها را به دست آوریم و از ظرفیت این عزیزان در توسعه پایگاههای بسیج کارگری بهره‌برداری شود.