800 حامی ایتام بخش سامان را حمایت می کنند

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 870 نفر حامی از ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) بخش سامان حمایت می کنند.

وی بیان داشت: حامیان ایتام در سال گذشته افزون بر 932 میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره ) پرداخت کردند.

مطفری تعداد دانش آموزان تحت حمایت را 208 نفر دانست و افزود: برای این تعداد دانش آموز نیز 111 میلیون ریال مساعدت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: پارسال به یک هزار و 219 خانوار و 26 زوج 47 مورد تسهیلات نیز دربخش سامان پرداخت شد.

سامان از توابع شهرستان شهرکرد و شهری توریستی در کنار زایندرود است.