  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۸

هفته سی و یکم بوندس لیگا/

پیروزی پرگل ولفسبورگ با درخشش اشکان دژآگه

پیروزی پرگل ولفسبورگ با درخشش اشکان دژآگه

تیم فوتبال ولفسبورگ با درخشش اشکان دژآگه، بازیکن ایرانی خود، به یک پیروزی پرگل مقابل کلن دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولفسبورگ یکشنبه شب در ادامه رقابت های هفته سی و یکم بوندس لیگا با نتیجه 4 بر یک در زمین خود مقابل کلن به برتری رسید. ماریو ماندژوکیچ" دو بار در دقایق 14 و 39 و "اشکان دژآگه" در دقایق 58 و 88 برای ولفسبورگ گل زدند. تک گل کلن را هم سباستین فیس در دقیقه 40 به ثمر رساند.

نورنبرگ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل در زمین خود مقابل ماینتس متوقف شد.

 جدول رده بندی:
1- دورتموند 69 امتیباز
2- بایرلورکوزن 64 امتیاز
3- هانوفر 57 امتیاز
4- بایرن مونیخ 56 امتیاز
-------------------------------------------------
16- ولفسبورگ 32 امتیاز
17- مونشن گلادباخ 29 امتیاز - تفاضل گل 20-
18- سنت پائولی 29 امتیاز - تفاضل گل 23-

کد مطلب 1296804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها