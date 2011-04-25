پیروزی پرگل ولفسبورگ با درخشش اشکان دژآگه

به گزارش خبرگزاری مهر، ولفسبورگ یکشنبه شب در ادامه رقابت های هفته سی و یکم بوندس لیگا با نتیجه 4 بر یک در زمین خود مقابل کلن به برتری رسید. ماریو ماندژوکیچ" دو بار در دقایق 14 و 39 و "اشکان دژآگه" در دقایق 58 و 88 برای ولفسبورگ گل زدند. تک گل کلن را هم سباستین فیس در دقیقه 40 به ثمر رساند.

نورنبرگ در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل در زمین خود مقابل ماینتس متوقف شد.

جدول رده بندی:

1- دورتموند 69 امتیباز

2- بایرلورکوزن 64 امتیاز

3- هانوفر 57 امتیاز

4- بایرن مونیخ 56 امتیاز

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16- ولفسبورگ 32 امتیاز

17- مونشن گلادباخ 29 امتیاز - تفاضل گل 20-

18- سنت پائولی 29 امتیاز - تفاضل گل 23-