رسوایی آل خلیفه؛ از حضور در "آیپک" تا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی

خبرگزاری النخیل طی گزارشی جزئیات سفر محرمانه "شیخ خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین به واشنگتن و حضور در لابی آیپک مقر صهیونیستهای افراطی در آمریکا را فاش کرد.

به زمان این سفر اشاره ای نشده است، اما سفیر یهودی بحرین در واشنگتن نیز خالد بن احمد را همراهی می کند. وزیر امور خارجه بحرین در جریان این سفر با بسیاری از شخصیتهای برجسته و بانفوذ یهودی در واشنگتن و نیز نمایندگان لابی آیپک و سازمان صهیونیستی "بی نای بی ریث" (فرزندان متحد) دیدار و در نشستهای آنها حضور داشته است.

وزیر امور خارجه رژیم آل خلیفه به حضور در جمع صهیونیستها اکتفا نکرده و به سخنرانی در این دیدارها پرداخته است. وی خطاب به صهیونیستهای افراطی گفته است: همه باید این واقعیت را درک کنند که اسرائیل دارای هویت تاریخی در خاورمیانه است و تا ابد نیز در منطقه خواهد ماند و هنگامی که دیگران این واقعیت را درک کنند دستیابی به توافقنامه صلح میان کشورهای منطقه و اسرائیل آسان تر خواهد شد.

تحرکات پنهانی بحرین برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نشد تا جایی که شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین سال گذشته از سران عرب خواست که از طریق رسانه های گروهی رژیم اسرائیل تلاش های صلح در منطقه خاورمیانه را تسهیل کنند.

این اظهارات به قدری برای مقامات رژیم صهیونیستی یک امتیاز به حساب آمد که رسانه های این رژیم با پرداختن به این موضوع اعلام کردند که بحرین بزرگترین و بهترین محرک عادی سازی روابط اعراب با رژیم اسرائیل به شمار می رود.

روابط پنهانی سران عرب همچون رژیم دیکتاتوری آل خلیفه با رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که ملتهای عرب خواهان تحریم همه جانبه این رژیم و قطع هر گونه رابطه با اسرائیل هستند.

انتشار تصاویر سفر محرمانه وزیر خارجه بحرین در شرایط فعلی آتش قیام مردمی این کشور برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را بیش از پیش شعله ور خواهد کرد.