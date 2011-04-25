فارس رتبه دوم تکمیل امکانات زیربنایی شهرکهای صنعتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جعفر صادقی یکشنبه شب در حاشیه نشستهای ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن در جمع خبرنگارن گفت: شهرک صنعتی بزرگ شیراز یکی از بهترین شهرکهای صنعتی بزرگ کشور است که توانسته به خوبی امکانات و زیرساختهای خدماتی را برای صنایع مستقر در این شهرک فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه باید صاحبان صنایع را برای حضور در شهرکهای بزرگ صنعتی تشویق کرد، توجه به منابع طبیعی را یکی از اولویتها دانست و افزود: یکی از موضوعات استان فارس بحث واگذاری زمین از منابع طبیعی به صنایع است در حالیکه مدیران استان باید تلاش کنند که نگاه ها را به راه اندازی صنعت در نقاط مختلف تغییر دهند چراکه وجود زیر ساختهای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی باید باعث جذب و تسریع فعالیت صنعتگران باشد.

معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه حضور در شهرکهای صنعتی برای صنعتگران خدمات فراوان به همراه خواهد داشت، یادآور شد: در شهرکهای صنعتی خدمات رسانی به راحتی امکان پذیر است در حالیکه کارخانجات و صنایعی که در خارج از این محدوده فعالیت می کنند همواره با مشکلاتی از قبیل آب، برق و گاز همراه هستند.

صادقی شهرک صنعتی بزرگ شیراز را برای فعالیتهای بزرگ صنعتی مناسب دانست و گفت: در حال حاضر بسیاری از واحد های صنعتی و تولیدی بزرگ کشور در شهرک صنعتی شیراز فعالیت می کنند و به راحتی می توان گفت که استان اصفهان و تبریز نیز از چنین شهرک صنعتی با امکانات مناسبی بی بهره است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توسعه کمی از اولویت این سازمان خارج شده است، یادآور شد: سیاست کلی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور در سال 90 توسعه کیفی شهرکها و نواحی صنعتی است که در این راستا در تلاشیم تا حد امکان توسعه کمی نداشته باشیم.

معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل در بحث شهرک های صنعتی نیز گفت: در دور اول سفر این ستاد 30 مصوبه در بخش شهرکهای صنعتی داشتیم که تنها شش مصوبه آن به دلایل مختلف اجرایی نشده بود که در این دور اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این مصوبات نیز انجام شد و در دور دوم سفر نیز 24 مصوبه ارائه شد.

صادقی تصریح کرد: در حال حاضر 867 شهرک صنعتی در کشور مصوب شده که از این تعداد واحد های مختلف صنعتی در 627 شهرک مستقر شده اند.