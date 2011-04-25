خزر در گلستان رها شده است!/ سهم ناچیز گلستان از گردشگری دریایی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حدود 100 کیلومتر نوار ساحلی در استان گلستان وجود دارد که برخلاف دیگر استانهای شمالی گیلان و مازندران استفاده بهینه ای از این جاذبه مهم گردشگری در گلستان نشده است.

ناچیز بودن سهم گلستان از درآمدهای گردشگری دریایی درحالی است که بیش از 90 درصد مسافران استانهای شمالی برای بهره مندی از دریا به این مناطق سفر می کنند.

همچنین مقرر بود برای توسعه صنعت گردشگری دریایی گلستان طرحهای ملی گردشگری مانند طرح ایرانی وعمرانی گردشگری بندرگز ایجاد شود که اینگونه طرحها به دلیل مشکلات نیمه کاره مانده اند.

علاوه براین نبود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب در سواحل گلستان و شهرهای حاشیه ساحل موجب شده تا گردشگران از این مناطق تنها به عوان محل گذر استفاده کنند و اقامت چندانی درآن نداشته باشند.

شهرهای ساحلی گلستان فاقد اقامتگاه

نبود امکانات اقامتی نظیر هتل و مسافرخانه در شهرهای نوکنده، بندرگز و ترکمن نیز سبب شده تا مسافران این شهرهای ساحلی را در کمترین زمان ترک کنند.



ایجاد تاسیسات و طرحهای گردشگری جزیره آشوراده در بندرترکمن، یکی از مصوبات هیئت ‌دولت در استان گلستان به شمار می آید ولی تاکنون پیشرفتی در اجرای این طرحها نداشته است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان با تاکید بر ساماندهی گردشگری دریایی استان گفت: تلاش برای جذب سرمایه گذار و تهیه بسته های سرمایه گذاری گردشگری دریایی استان ضروری است.





علیرضا عباس‌زاده تاکید کرد: با توجه به بحث یارانه‌ها ستاد تسهیلات سفر باید با قوت بیشتری فعالیت کند و ضمن شکل‌گیری کمیته‌ها، طرحها و برنامه‌های اعلام شده احکام صادر و فعالیت‌ها شروع شود.



وی در ادامه بر بررسی فعالیت واحدهای غیرمجاز گردشگری اشاره کرد و افزود: ضمن تهیه لیست این واحدها صلاحیت فعالیتها مشخص شده و با تشخیص صلاحیت در کمیته فنی در خصوص جریمه آنها طبق کمیسیون ماده 100 اقدام گردد.



مدیر‌‌کل دفتر فنی استانداری گلستان گفت: اگر نگاه در مباحث گردشگری مثبت باشد و حساسیتها در اشتغالزایی و درآمدزایی در نظر گرفته شود رونق استان را به همراه دارد.

با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی استان گلستان و وجود سواحل دریای خزر، تالابها و منابع مختلف آبی در این استان موضوع گردشگری در مجاورت این جذابیتهای طبیعی و تاسیساتی به عنوان یک ظرفیت بالقوه مورد تایید است.

مطالعه و برنامه‌ریزی جهت ایجاد مجتمعهای گردشگری و مراکز اقامتی و تفریحی و ورزشهای آبی در حوزه منابع آبی و هم‌چنین در سواحل این استان و مطالعه به منظور فراهم کردن جاذبه‌های اکوتوریسم و گردشگری آبی از جمله ضروریات است.



گسترش فعالیتها در حوزه گردشگری دریایی از سیاستها‌ست و ایجاد تورها و بسته‌ها و پکیج‌های مسافرتهای دریایی و همچنین جذابیتهای صید و صیادی در قالب تورهای یکروزه فضای مناسب را برای توسعه گردشگری و همچنین درآمدزایی استان فراهم می‌آورد.

توقف و کندی اجرای طرحهای ملی گردشگری در حوزه سواحل گلستان از دیگر مسائلی است که لزوم توجه و تلاش بیشتر مسئولا برای رفع ای مشکلات را ضروری می سازد.

مجموعه گردشگری ایرانی و عمانی بندرگز از جمله طرحهاست که با توقف 18 ماهه روبرو شده است و مسائل زیست محیطی از جمله دلایل توقف آن است.

مجموعه اسکله بندرگز به مساحت 94 هکتار در سال 1373 با موافقت هیئت دولت، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه مسافری، تجاری و بندری در ساحل بندرگز، نسبت به احداث تاسیسات و بناهایی شامل ساختمان ترمینال مسافری، ساختمان اداری و رفاهی، ساختمان نگهبانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی، فنس کشی محوطه، پست برق و.. اقدام و در سال 1375 مجموعه اسکله بندرگز افتتاح در حد وضعیت فوق الذکر بدون فعالیت افتتاح شد.

بنا به اظهارات مسئولان بنادر و کشتیرانی وقت، به دلیل پایین بودن آبخور و عدم توجیه اقتصادی و نداشتن اعتبار و توجیه در لایروبی، بهره برداری و استفاده بهینه از این مجموعه مسکوت ماند.



در سال 1381 مجموعه اسکله بندرگز طی قراردادی به استانداری گلستان واگذار شد تا از طریق شهرداری و فرمانداری به عنوان استفاده از طرح سالم سازی دریا از آن بهره برداری نمایند که این امر هم به دلیل بالا بودن هزینه های آب و برق و استهلاک نگهبانی قابل توجیه نبود و مسئولان وقت کاربری آنرا با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی به توسعه گردشگری، رونق تجاری و جذب صنعت توریسم تغییر دادند.



استانداری گلستان در سال 83 طی قراردادی مجموعه اسکله بندرگز را جهت احیاء گردشگری به سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان به مدت 18 سال بصورت استیجاری واگذار کرد تا سازمان همیاری بتواند با همکاری و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به اجرای طرحهای ارائه شده در امر گردشگری در مجموعه اسکله اقدام کند.



به همین دلیل مدیران وقت استانداری این مجموعه را از طریق سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان طی قراردادی به سازمان مناطق و گردشگری که بخش سرمایه گذاری خصوصی بوده به مدت 18 سال به صورت استیجاری واگذار اما به دلایل مختلف اجرای این طرح متوقف شد و به استناد موادی از قرارداد، ادامه فعالیت شرکت فوق منجر به اقاله فسخ قرارداد شد.





سازمان همیاری شهرداریهای استان گلستان در مردادماه 86، احیاء مجموعه اسکله بندرگز را به عنوان یک منطقه جذب و توسعه صنعت توریسم و گردشگری در دستور کار قرارداد و مجموعه اسکله بندرگز را از سرمایه گذار قبلی تحویل و نسبت به رفع مشکلات اعم از ساماندهی قانونی غرفه داران (معارضان)، بدهیهای آب، برق و... اقدام کرد.

در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاران استانی که با حضور مسئولان مربوطه استانی و شهرستانی در مهرماه سال 86 برگزار شد، پیشنهاد گردید که مجموعه اسکله بندرگز را جهت انجام مطالعات اولیه، توسط سازمان همیاری به سرمایه گذار ایران ـ عمان قرار گیرد که سازمان موافقت خود را اعلام و طی سه ماه سرمایه گذار عمانی نسبت به انجام مطالعه اولیه اقدام و کتباً جهت سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.

در سال 87 بعد از مذاکرات مستمر و اقدامات قانونی تفاهمنامه (mou) بین سازمان همیاری شهرداریهای استان و نماینده شرکت ایران ـ عمان امضاء شد و مقرر شد ظرف مدت سه ماه، سرمایه گذار نسبت به تهیه طرح اولیه، جانمایی، لکه گذاری، سایت پلان را تهیه به سازمان همیاری ارائه کند و سازمان هم در طی این مدت هماهنگیهای لازم را جهت اجرای طرح، اخذ مجوزات لازم، افزایش مدت قرارداد اجاره بین سازمان همیاری و سازمان بنادر و دریانوردی از 20 سال به 50 سال و.. اقدامات لازم انجام کند.



سرمایه گذار موظف به ثبت شرکت در ایران - گرگان به نام شرکت آرمان طبیعت گرگان با مشارکت 51 درصد سهامداران ایرانی و 49 درصد سهامداران خارجی عمانی اقدام و به ثبت رساند و نسبت به انتخاب مشاور ایرانی جهت تهیه طرح سایت پلان، لکه گذاری ، جانمایی و... اقدام کند.



با بهره‌برداری مناسب از فرصتهای سرمایه‌گذاری گردشگری منابع آبی این استان، صنعت گردشگری در استان گلستان بیش از پیش رونق و توسعه یافته و شاهد جلب و جذب گردشگران به این ظرفیتهای بالقوه استان باشیم.

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