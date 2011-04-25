60 بیمار روانی در بهزیستی فاروج پذیرش شدند

احمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اشاره به پذیرش این بیماران در واحد توانبخشی این اداره اظهارداشت: از این تعداد به هشت نفر سرپرست خانوار مستمری پرداخت و بقیه نیز از خدمات جانبی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: یک تیم سیار با ترکیب روانپزشک، پرستار، مشاور و روانشناس به صورت ماهانه به منازل بیماران روانی زیر پوشش مراجعه و ضمن معاینه رایگان، خدمات مورد نیاز را به آنان ارایه می کنند.

قدسی با اشاره به برخورداری 22 نفر از مددجویان افزود: با توجه به شدت بیماری این افراد، علاوه بر دیگر خدمات تا سقف 100 هزار ریال داروی رایگان نیز به آنان داده می شود.

شهرستان فاروج براساس آمار سال ۱۳۸۵، تعداد 10 هزار و 668 نفر جمعیت دارد و در فاصله 85 کیلومتری بجنورد و در مسیر مشهدالرضا(ع) قرار دارد.

