انتظار کشورهای منطقه از بهداشت ایران "کمیته امداد" گونه است

احمد کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برخی از کشورهای مجاور ایران به ویژه کشورهای همسایه با آذربایجان شرقی در حالیکه از خدمات بهداشتی این استان بهره مند می شوند اما با دید کمیته امداد به این خدمات نگاه می کنند و توقعات بسیار بیشتری دارند .

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ارتباط با کشورهای منطقه چندان منطقی نیست، اظهار داشت: تا زمانی که این کشورها نگاه کمیته امدادی به حوزه بهداشت ایران داشته باشند، تنها شاهد حرکت هایی خواهیم بود که کاملاً بی ریشه است .

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی افزود: در جریان مراجعه اتباع کشورهای منطقه به کشورمان برای معالجه، بسیاری از بیماری های مقاوم و قابل سرایت انتقال می یابد که برای سیستم بهداشت و درمان ایران و آذبایجان شرقی آسیب زاست .

کوشا در عین حال افزود: با همه این اوصاف آذربایجان شرقی علاقمند است به ارتقای بهداشت کشورهای همجوار کمک کند و در این خصوص همکاری های مشترکی هم دارد ولی این، کشورهای منطقه هستند که استقبال خوبی نمی کنند !

وی این گفته که عدم استقبال به خاطر تجهیز سیستم های درمانی و بهداشتی کشورهای منطقه به امکانات پیشرفته است، را نپذیرفت و توضیح داد: اگر سیستم درمان به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم شود باید اذعان کرد که کشورهای منطقه از نظر سخت افزاری به خصوص در سال های گذشته خود را تقویت کرده اند اما همچنان از نظر نرم افزاری که مشتمل بر وجود سیستم هایی مانند سیستم بهورز، پی ال سی (plc ) و پزشکان حاذق است با مشکلاتی مواجه اند .