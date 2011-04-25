به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی استاد حسینی شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی توسعه پایگاههای بسیج کارگری با اشاره به نامگذاری سال نود به سال جهاد اقتصادی به ضرورت توجه هر چه بیشتر به مباحث اقتصادی در این سال پرداخت.

به گفته وی، وجود پایگاههای مقاومت بسیج کارگری در میان کارخانه‌ها، کمک به دولت و اقتصاد کشور است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با توسعه پایگاههای بسیج کارگری در بین کارخانه‌های استان، در زمینه ترویج فرهنگ بسیج پیش‌قدم باشیم، چراکه در حقیقت وجود رده‌های بسیج کارگری، کمک به مجموعه کارگران زحمتکش و صنعت کشور از طریق تفکر بسیجی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان نیز در این نشست تشکیل بسیج کارگری در کارخانه‌ها و کارگاهها و محیط‌های کارگری را مهم ارزیابی کرد و افزود: اثرات مثبت فرهنگی، اجتماعی که وجود پایگاههای بسیج کارگری از خود بجا می گذارد بسیار مهم و تاثیر گذار است.

سرهنگ مرتضی احمدیان افزود: بسیج کارگری در مواقع بحرانی می‌تواند با ارائه‌ی راهکارهای فرهنگی، اقتصادی توأم با اخلاق اسلامی، به حل مشکلات پیش‌رو کمک‌های شایانی نماید.

احمدیان با اشاره به پتانسیل بالفعل صنعتی استان سمنان و تعداد زیاد کارگران شاغل در صنایع استان، تأکید کرد: تلاش ما اینست که در تمام استان بسیج کارگری را گسترش دهیم و با تأسیس پایگاههای جدید کارگری، هم تعدا پایگاهها و هم تعداد عزیزان بسیجی کارگر را افزایش دهیم.