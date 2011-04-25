واگذاری 93 هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب در آذربایجان شرقی

رضا پوررجب درگفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: 3.8 درصد به میزان جمعیت برخوردار از فاضلاب شهری استان نسبت به سال 88 افزوده شده است.

وی طول شبکه توزیع آب شهری در آذربایجان شرقی را هشت هزار و 211 کیلومتر بیان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 88 بالغ بر 284 کیلومتر افزایش یافته است.

وی همچنین تعداد مشترکان آب شهری را 864 هزار فقره انشعاب برشمرد که در سال گذشته 53 هزار انشعاب به متقاضیان واگذار شده است .

پوررجب تعداد مشترکان فاضلاب شهری را 430 هزار فقره برشمرد و افزود: درسال 89 بالغ بر 40 هزار فقره فاضلاب به مشترکان واگذار شده است.

وی در این رابطه گفت: درسال گذشته 93 هزار فقره انشعاب آب و فاضلاب در سطح آذربایجان شرقی به متقاضیان واگذار شده است.

به گفته وی 99.9 درصد جمعیت این استان تحت پوشش آب شرب بهداشتی شهری و 51.3 درصد جمعیت نیز از خدمات فاضلاب شهری بهره مندند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همچنین طول شبکه جمع آوری فاضلاب شهری را دو هزار و 365 کیلومتر ذکر کرد و با بیان اینکه در سال گذشته 117.5 کیلومتر شبکه فاضلاب شهری توسعه یافته است، گفت: در آذربایجان شرقی هفت باب تصفیه خانه فاضلاب شهری و 9 باب آزمایشگاه آب فعال است .

شرکت آب و فاضلاب در 57 شهر استان آب شرب بهداشتی توزیع می کند .

همچنین در 17 شهر عملیات فــاضلاب شــهری اجرا که در 11 شهر انشعاب فاضلاب به متقاضیان واگذار می شود.