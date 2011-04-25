شرکت گاز برای رفع مشکلات مردم مساعدت کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در دیدار با اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه شرکت گاز آذربایجان شرقی اظهار داشت: امیدواریم مسائل و مشکلات مربوط به بخش گاز تعدیل یافته و عوامل متعدد نظیر مساعدت ها برای حل مشکلات مردم بیشتر و راهگشا باشد تا به اهداف تحقق کامل اصل عدالت اجتماعی دست یابیم .

وی با قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت گاز آذربایجان شرقی، مواهب الهی را از ارکان اقتدار ملی برشمرده و افزود: با صرفه جویی و مصرف صحیح این مواهب، زمینه های شکر عملی نمایان تر شده و موجب فزونی برکات در حیات انسان می شود و از سویی اسراف و کفران، غضب الهی را همراه داشته و موجب سلب این نعمات خواهد شد .

آیت الله شبستری بر توسعه گازرسانی و بهره مندی دیگر روستاهای آذربایجان شرقی از این نعمت الهی تاکید و خاطر نشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی، بخش گازرسانی در کشور توسعه یافته و در آمدهای حاصله از آن، صرف توسعه و آبادانی کشور شده و قسمت عمده مخارج کشور را تامین می کند .

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا (س)، ولایت مداری و دفاع از ولایت را اصلی ترین اهداف آن حضرت توصیف کرد و تاکید داشت: دفاع از حریم ولایت بزرگترین آموزه زندگانی حضرت صدیقه کبری (س) بشمار می رود .

همچنین مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در این دیدار به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخته و در تشریح چگونگی نحوه فعالیت ها و رویارویی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش گاز گفت: در متن این قانون مهم پیداست که می باید مصارف را هدفمند کرده و طریقه درست استفاده کردن را آموزش داد تا شرایط لازم مبنی بر توزیع عدالت اجتماعی و هدفمند سازی مصارف عمومی در خصوص ایجاد شرایط تولید بیشتر و ارزش افزوده بالاتر به تحقق کامل رسد .

ولی الله دینی اضافه کرد: با توجه به شروع اجرای این قانون مهم و هم زمانی اجرا با زمان پیک مصرف و ماه های فصل سرد، در بررسی های انجام شده بر روی قبوض و میزان مصرف مشترکان مشخص شود سرانه مصرف کنندگان بخش خانگی در سال 89 در مقایسه با دوره زمانی(دی و بهمن ماه مشابه سال قبل) به میزان قابل توجهی کاهش یافته و رقم سرانه مصرفی 15 درصد کاهش داشته است .

دینی با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، خاطر نشان کرد: ضمن انجام عملیات گازرسانی به روستاها، توان ویژه ای برای تقویت بخش صنعت و چرخه تولید برای بهره مندی از این فرآورده میان تقطیر که جزو سوخت پاک و ارزان بشمار میرود در نظر گرفته شده است .

دینی در ادامه به میزان مصارف و بررسی اقلیم بندی در سطح آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: بررسی ها در میزان مصارف بخش خانگی نشان می دهد گازبهای حدود 80 درصد مشترکان خانگی ماهانه زیر 40هزار تومان محاسبه شده که این نوید بخش همراهی مردم با دولت است و براساس پیگیری های انجام شده از سوی این شرکت، از این پس محاسبات استان آذربایجان شرقی در اقلیم یک قرار می گیرد ضمن اینکه در روش جدید نحوه محاسبه اقلیمی از پنج ماه به شش ماه افزایش یافته که عموم مشترکان از مزایای آن بهره مند می گردند .