داروخانه آستان قدس رضوی در نحوه خدمات رسانی علمی پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علوی که شامگاه یکشنبه با حضور رئیس بهداشت و درمان خراسان رضوی و جمعی از مدیران بخش‌های دارو و درمان برگزار شد، با شاره به اینکه افزایش میزان بهره‌وری از اولویت‌های سال جهاد اقتصادی است، افزود: امسال افزایش میزان بهره‌وری در تمامی بخش ها و داورخانه امام که اوایل انقلاب واحد کوچکی بود و فعالیت مختصری داشت، مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: کار موسسه‌ دارویی ثامن نیز از دهه هفتاد با تولید سرم آغاز شد و به ‌تدریج دامنه فعالیت بیشتری یافته و امروز 60 قلم از داروهای مورد نیاز و بعضا کمیاب کشور در این موسسه دارویی پژوهشی تولید می‌شود.

علوی افزود: آستان قدس رضوی باحفاظت و احیا و رعایت غبطه وقف در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته است در همه‌ عرصه‌ها از جمله معماری، هنر، خدمات فنی، تولید، دامداری، کشاورزی، فرهنگی و خدمات دارویی و درمانی با نگاهی عمیق و همه‌جانبه به توفیقات چشم‌گیری نایل آید.

علوی در بخش درمان به بیمارستان رضوی که یکی از مهم‌ترین مراکز درمانی و پژوهشی کشور است، اشاره کرد و افزود: امروز آستان قدس رضوی از بیمارستان رضوی و موسسه‌ درمانی دارالشفا، درمانگاه‌های رفسنجان، سیرجان، تربت‌جام، چناران و همچنین بیمارستان منتصریه و بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا (ع) برخوردار است و به برکت توسعه موقوفات در حال خدمت‌رسانی به آحاد جامعه هستند و به بهترین شکل خدمات خود را به مراجعان ارائه می‌دهند.

وی افزود: در بخش‌های خصوصی، دولتی، نهاد‌ها، ارگان‌ها و موسسات بایستی تلاش‌کنند تا به رونق و توسعه‌ی اقتصادی در کشور دست ‌یابیم و این مستلزم مجاهدت ویژه است.

علوی اظهار داشت: در بسیاری از عرصه‌های مختلف از جمله ساختارهای اداری، مالی، ماشین‌آلات و خطوط تولید، بهر‌ه‌وری کافی نیست و بایستی در این موارد به ‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا شاهد بیشترین بهره‌وری و کم‌ترین هزینه باشیم.

وی خاطر نشان کرد: بایستی نگاه به تولید به‌ گونه‌ای باشد که نرخ تمام شده محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی، دارویی با نرخ مورد رقابت در عرصه جهانی تولید شده‌‌ آنها برابری کند.

در ابتدای این مراسم، محمد هاشمی‌نژاد، مدیرعامل موسسه درمانی و دارویی آستان قدس رضوی به ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد و توسعه کمی و کیفی، ارائه خدمات در بخش‌های مختلف داروخانه امام پرداخت.

همچنین مجری پروژه داروخانه امام با بیان اینکه قطعا وضعیت داروخانه امام در شرایط فعلی قابلیت ارائه به عنوان الگو و یک مرکز خدمات ‌رسانی دارو و درمان را داراست، گزارش از روند اجرای پروژه ارائه و تأکید کرد: از جمله جلوه‌های اجرایی غنی این پروژه، انجام موفق بیش از یک سال و نیم عملیات اجرایی بود که طی آن حتی یک روز هم کار خدمات‌دهی به بیماران تعطیل نشد.