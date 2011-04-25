بن بست نظامی و استراتژی مبهم آمریکا در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، ایالات متحده با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیز مخالفین معمر قذافی بر فشارها علیه رژیم لیبی افزوده، اما منتقدین بر این باورند که این قدمها نمی تواند باعث ایجاد امنیت در این کشور شود.

در همین حال "جان مک کین" سناتور سرشناس جمهوریخواه آمریکا پس از بازگشت از لیبی و دیدار با رهبران مخالفین در بنغازی گفت: به یک بن بست بزرگ در لیبی رسیده ایم و باید قدمهای بیشتری را برای دستیبابی به نتیجه ای رضایت بخش در این کشور برداریم.

اظهارات مک کین در حالی بیان می شود که بسیاری از مقامات غربی از جمله رئیس جمهوری آمریکا اذعان کرده اند: جنگ لیبی به یک بن بست رسیده است.

به نوشته یو اس ای تودی، این انتقادها شک و تردیدها را در این باره که آیا دولت "باراک اوباما" وارد جنگی طولانی در لیبی بدون استراتژی مشخص شده، افزایش داده است زیرا ایالات متحده بدون استفاده از یک نیروی پر قدرت در تلاش برای اعمال فشار علیه مزدوران قذافی است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به تصمیم انگلیس، فرانسه و ایتالیا برای اعزام مشاوران نظامی برای همکاری با مخالفین قذافی نوشت: این کشورها درصدد ایجاد هماهنگی در حملات هوایی بدون ساختار مشخص هستند.

در حقیقت، پنتاگون اعلام کرده که دولت اوباما مجوز استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را در پاسخ به تغییر تاکتیک نیروهای دیکتاتور لیبی صادر کرده، اما بسیار دشوار است که هواپیماهای نیروهای ائتلاف بدون آسیب به غیرنظامیان به نیروهای قذافی حمله کنند.