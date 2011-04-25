سند آمایش و چشم انداز آموزش عالی کردستان تدوین می شود

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای تدوین چشم اندازهای مناسب برای توسعه و ارتقاء استان در حوزه آموزش، سند آمایش آموزش عالی استان با مشارکت تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و با محوریت دانشگاه کردستان تدوین می شود.

وی عنوان کرد: این سند با هدف بررسی آخرین وضعیت استان در حوزه آموزش عالی، استخراج نیازها، شناسایی نقاط ضعف و قوت این بخش، تدوین چشم اندازهای توسعه آموزش عالی استان در قالب برنامه پنجم توسعه و رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه نظام جمهوری اسلامی در سال 1404 است.

رئیس دانشگاه کردستان بیان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در تدوین سند آمایش آموزش عالی استان کردستان مورد توجه قرار خواهد گرفت راهبرد اصلی و وظیفه هر واحد آموزش عالی و دانشگاهی در سطح استان است تا بر این اساس بتوان زمینه و شرایط را برای توسعه همه جانبه این بخش فراهم شود.

امینی گفت: در حالی حاضر وضعیت تدریس رشته های مختلف تحصیلی بر اساس وظیفه واحدهای آموزش عالی در کردستان انجام نمی شود و برنامه ریزی مناسبی نیز برای تامین نیازهای استان در هر رشته و مقطع تحصیلی نیز صورت نگرفته و در نتیجه در بعضی از رشته ها بازار استان اشباع شده و در بعضی از رشته ها نیاز جدی به نیروی انسانی تحصیل کرده وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به هدف دیگر از تدوین سند آمایش آموزش عالی استان کردستان یادآور شد: با تدوین این سند وضعیت استان در طول سالهای آینده در بخش آموزش عالی و میزان اعتبار مورد نیاز برای هزینه در این بخش مشخص می شود و می توان بر این اساس برنامه ریزی کرد.