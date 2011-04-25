اعلام آمادگی 22 تیم خارجی برای شرکت در جام ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مهرداد صفرزاده یکشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری در استانداری سمنان گفت: از تعداد تیم های خارجی 10 تا 12 تیم پذیرفته می شوند.

وی با بیان اینکه چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری چهارم تا هشتم خرداد ماه برگزار می شود، گفت: این تور در پنج مرحله برگزار می شود.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به اینکه از بین تیم های داخلی پنج تا هفت تیم برتر گزینش شده و شرکت می کنند، گفت: در ایران حداقل پنج تیم دوچرخه سواری در رده آسیایی فعالیت می کنند.

تور دوچرخه سواری ریاست جمهوری در فدراسیون جهانی ثبت شده است

به گفته وی، تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری در فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است و "جمال الدین محمود" نماینده فدراسیون جهانی بر برگزاری این تور نظارت دارد.

مرحله اول تهران - کرج- گچسر - دیزین

به گفته وی، مرحله اول این تور به مسافت 137 کیلومتر در مسیر تهران - کرج - گچسر و پیست دیزین برگزار می شود.

وی افزود: مسیر دوم ایوانکی، سمنان، شهمیرزاد و چاشم به مسافت 155 کیلومتر، مسیر سوم آرادان، گرمسار، ایوانکی، آبسرد، فیروزکوه و بومهن به طول 125 کیلومتر است.

به گفته وی، مسیر چهارم از مرقد امام، اتوبان قم تا باقر شهر و مسیر پنجم در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

تور بین المللی دوچرخه سواری باید به بهترین شکل در سمنان برگزار شد

استاندار سمنان نیز در این نشست با تاکید بر برگزاری این تور بین المللی به بهترین شکل در استان سمنان گفت: باید هماهنگی دستگاههای مرتبط برای هرچه بهتر برگزاری این مسابقات انجام شود.

عباس رهی افزود: مردم شهرهای مسیر برگزاری این مسابقات با پذیرایی مناسب و استقبال از دوچرخه سواران فرهنگ والای ایرانی را به نمایش بگذارند.

عبور رکابزنان جام ریاست جمهوری از سه شهرستان استان

مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان نیز در این نشست از برگزاری دو روز مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور ریاست جمهوری در استان سمنان خبر داد و گفت: ورزشکاران در روز دوم این مسابقات به مدت دو روز در استان سمنان با یکدیگر به رقابت می پردازند .