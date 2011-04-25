سامانه دیجیتال صدا و سیمای مرکز کردستان راه اندازی شد

رضا علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: همزمان با دور سوم سفر دولت به استان کردستان و از اول اردیبهشت ماه سامانه دیجیتال صدا و سیما در این استان افتتاح و راه اندازی شد و مردم استان می توانند شبکه های مختلف تلویزیونی را بر این اساس دریافت کنند.

وی عنوان کرد: با افتتاح و راه اندازی سامانه دیجیتال صدا و سیمای مرکز کردستان در حال حاضر شهروندان سنندجی می توانند از برنامه های 14 شبکه تلویزیونی و 11 شبکه رادیویی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و این طرح در سایر شهرستانهای استان نیز اجرایی می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به افزایش زمان پخش برنامه های شبکه استانی سیمای این مرکز خاطرنشان کرد: همزمان با سفر هیئت دولت و از اول اردیبهشت ماه سال جاری زمان بخش برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

علی نژاد افزود: از اول اردیبهشت ماه برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز کردستان از ساعت هشت صبح آغاز و تا ساعت 24 شب ادامه خواهد داشت که تلاش می شود با تامین امکانات و زیرساخت های موجود زمان بخش برنامه های این شبکه در ماه های آینده باز هم افزایش یابد.

وی با اشاره به رویکرد اصلی شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان در راستای توجه به فرهنگ بومی این استان یادآور شد: شبکه استانی با رویکردی بومی و محلی تلاش خواهد کرد که ضمن توجه به ساخت و تهیه برنامه های مناسب نیاز مخاطبان خود را در کردستان برآورده کند.