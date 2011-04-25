ساران و خشکی چشمه ها/ معدن در ساران اشتغال برای همسایه!

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، در سالهای اخیر کمبود آب و کاهش سطح سفره های زیرزمینی این ماده حیاتی در مناطق مختلف شهرستان دماوند بعنوان معضل نخست نواحی مذکور بارها و بارها از سوی مسئولان، نشریات محلی و خبرگزاریهای کشوری مطرح شده است و روستای "ساران" در نزدیکی کیلان دماوند و حوزه استحفاظی این شهر نیز در ردیف مناطقی از این دست قرار دارد.



عضو شورای اسلامی شهر کیلان در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از روستای کیلان و دیدار با خانواده شهدای این روستا که همراهی بخشدار بخش مرکزی، اعضای شورای اسلامی این بخش و دیگر مسئولان محلی را نیز در پی داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمبود آب زراعی بزرگترین مشکل روستای ساران دماوند است.



خشکی چشمه ساران، معضل نخست روستای ساران



علی پاداشی ادامه داد: بیان این مطلب که منابع آب سفره های زیرزمینی دشت همند کیلان بشدت دچار کاهش سطح شده امری پذیرفتنی و قابل قبول است اما باید توجه داشت که آب زراعی برای این مردم که رزق و روزی خانواده خود را از راه کشاورزی بدست می آورند نیز امری حیاتی محسوب می شود.

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این مسئول خواستار ساماندهی چاه های موجود در این روستا شد و افزود: در ساران چند حلقه چاه وجود دارد که ساماندهی این منابع تامین کننده آب، نیازمند تخصیص اعتبار و صدور جواز حفاری در محل چاه قدیمی اشباع شده توسط سیلاب است.



وی بیان داشت: علاوه بر این چندی پیش چاهی در مناطق بالادست روستا حفر شد که متاسفانه به آب نرسید بنابراین می توان با صدور مجوزی جدید و انتقال آن به 300 متر پایینتر از بار معضلات ناشی از کمبود آب زراعی این روستا کاست.



پاداشی پیگیری ادامه ساماندهی سد سنگ ملاتی ساران را طرحی الزامی برای این روستا خواند و افزود: پیش از این طرح احداث سد سنگ ملاتی مستقر در "پلنگ دره" ساران تا حدی اجرایی شد اما به نتیجه نرسید درحالیکه اتمام این پروژه می توانست تمامی آبهای هرز جاری در این دره را جمع آوری و مورد استفاده کشاورزان قرار دهد.



معدن در ساران، اشتغال در استان همجوار!



عضو شورای اسلامی شهر کیلان با اشاره معضل کمبود فرصتهای اشتغال در این روستا خاطرنشان کرد: وجود چندین معدن فعال در نزدیکی روستای ساران جای خوشبختی و البته تاسف است.



این مسئول ادامه داد: خوشبختی از آن جهت که مراکز یاد شده می توانند از بار معضل بیکاری این روستا بکاهند و تاسف بدین خاطر که تمامی فرصتهای اشتغال در این مراکز به اهالی استان همجوار رسیده است.



قطعی مکرر برق دیگر مشکلی بود که وی از سوی مردم مطرح کرد و افزود: متاسفانه سرقت کابل برق در منطقه و ترفندهای سارقان در این زمینه موجبات بروز آسیب به وسایل الکتریکی خانگی اهالی روستای ساران را فراهم آورده است.

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نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: وجود خانواده شهدا در هر منطقه ای سند محکمی از ایثارگریهای مردمی است که بهترین فرزندان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند.



شاهرخ رامین با اشاره به جاده آبسرد - ساران - ایوانکی عنوان کرد: پیش از این نقطه شروع احداث جاده چهاربانده آبسرد - ساران - ایوانکی، مناطقی دیگر تعیین شده بود اما محرومیت نواحی روستایی جنوب شهرستان دماوند موجب شد تا طرح یاد شده از مناطق مذکور مراحل اجرایی خود را آغاز کند.



احداث دو طرح برای رفع معضلات کمبود آب



این مسئول درخصوص تمهیدات اجرایی پیرامون رفع معضل آب روستای ساران گفت: در مسیر رفع معضل آب ساران و دیگر مناطق روستایی جنوبی شهرستان دماوند دو سد "تارود" و "وادان" اجرایی خواهد شد.



وی ادامه داد: برای تداوم روند احداث سد وادان مقرر شد تا کاربری این سازه خاکی از محلی جهت تامین آب زراعی به دریاچه ای گردشگری تغییر وضعیت پیدا کند.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه پیرامون مزایای تغییر کاربری مذکور عنوان کرد: این تغییر کاربری به ابقای سازمان آب منطقه ای استان تهران تحت عنوان مجری طرح و متعاقبا آبگیری این سازه خاکی در آینده ای نزدیک خواهد انجامید.



رامین درخصوص سد تارود نیز عنوان کرد: وظیفه نخست سد تارود تامین آب منابع زیرزمینی دشت همند کیلان خواهد بود که با دستور رئیس جمهور و تصویب کارگروه های تخصصی در وزارت نیرو به میزان پنج میلیون متر مکعب در سال تخصیص داده شده است و نتیجه اجرای آن، احیای دشت پراهمیت همند و جریان دوباره زندگی در شریانهای حیاتی مناطقی نظیر "کوهان"، "کردر"، "وادان"، "کیلان" و ساران خواهد بود.



این مسئول پیرامون دیگر وظیفه سد تارود خاطرنشان کرد: دیگر وظیفه مهم سد تارود تامین آب شرب دماوند و مناطق اطراف این شهر است که کارکرد مذکور با افزایش طول تاج و تغییر مکان احداث این سازه محقق خواهد شد.



لزوم تشکیل تعاونی روستایی در ساران



وی از تبدیل هفت هزار هکتار از اراضی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به باغهای انبوه خبر داد و افزود: با پیگیریهای بعمل آمده و حمایتهای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران اراضی مناطق مختلف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به باغهای انبوه تبدیل خواهد شد.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه خواستار تشکیل یک تعاونی درختکاری در ساران شد و افزود: طی طرح فوق درختان مثمر در نواحی شیبدار با سود جستن از مواد سوپرجاذب غرس می شوند و مردم ساران نیز می بایست با تشکیل یک تعاونی روستایی همراه دیگر نقاط شهرستان دماوند در این طرح جهادی و اشتغالزا حضوری پرشور داشته باشند.



رامین همراهی دولت در اجرای طرحهای آبیاری قطره ای را یک فرصت طلایی خواند و افزود: منابع سفره های آبهای زیرزمینی دشت "همند" شهرستان دماوند با کاهش سطح قابل ملاحظه ای از این ماده حیاتی روبرو است.



این مسئول ادامه داد: تا 10 سال پیش مسئولان آب شهرستان دماوند در با حفر چاه تا عمق 180 متر به آب می رسیدند اما امسال در عمق 220 متری نیز همچنان گل و لای استحصال می شود از این رو می توان دشت همند را منطقه ای دچار بحران قلمداد کرد.



ضرورت تبدیل شیوه سنتی آبیاری به آبیاری قطره ای



وی آبیاری قطره ای را راه نجات کشاورزی شهرستان دماوند دانست و افزود: با توجه با پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی، کاهش نزولات آسمانی و امکان بروز خشکسالی، دشت همند و منطقی روستایی مانند ساران نیازمند بازنگری اساسی در نحوه آبیاری و تغییر آن از سنتی به قطره ای است.

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شاهرخ رامین پیرامون طرحهای موجود در زمینه تبدیل آبیاری سنتی به تحت فشار عنوان کرد: از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعتباری مناسب جهت تغییر نحوه آبیاری اراضی زراعی از سنتی به تحت فشار دو شهرستان دماوند و فیروزکوه اختصاص یافته است.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان داشت: اما این وعده مسئولان در صورتی محقق خواهد شد که کشاورزان نیز با درک صحیحی از وضعیت موجود حضوری عملیاتی و مشارکتی گسترده از خود نشان دهند.



این مسئول با بیان اینکه تامین نیمی از هزینه های طرح مذکور بر عهده دولت خواهد بود، گفت: نیمی از هزینه های تغییر روشهای آبیاری سنتی به مدرن از سوی دولت تامین خواهد شد.



وی ادامه داد: مابقی این هزینه می بایست از سوی کشاورزان پرداخت شود اما با توجه به ضعف مالی این قشر زحمتکش، 50 درصد دیگر منابع مالی طرح یاد شده نیز در قالب تسهیلات بانکی با سود پایین پرداخت می شود.

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گزارش: مهدی علمداری

