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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۹

بنادر گلستان توسعه می یابد

بنادر گلستان توسعه می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: توسعه بنادر مسافری بنادر گز و ترکمن و بندر تجاری خواجه نفس از برنامه های شورای حمل و نقل استان است.

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، مزیتهای حمل نقل استان را، شامل پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی، 243 کیلومتر بزرگراه، دو هزار و 150 ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مینی بوس و سواری) و  دو فرودگاه بین المللی و تجاری بیان کرد.

وی ادامه داد: بهره مندی از سه شهر ساحلی (بندرگز، بندرترکمن و گمیشان) و 110 کیلومتر مرز دریایی و 70 کیلومتر خط ریلی نیز، از مزیتهای دیگر استان گلستان در بخش حمل و نقل هستند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان با اشاره به اینکه ظرفیتهای پنهان دیگری در بخش حمل و نقل استان وجود دارد، گفت: توجه و تخصیص اعتبارات ویژه، موجب شکوفایی آنها شده و در جهت ایجاد اشتغال پایدار استان که اولویت نخست دولتمردان در سال 90 است، موثر خواهد بود.
 
شورابی گفت: اولویت دیگر بخش حمل و نقل استان در سال جاری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش پروازهای هوایی، توسعه فرودگاه بین المللی گرگان و تکمیل فرودگاه کلاله است.
 
وی ادامه داد: هم اکنون 80 درصد مسافرتها از طریق جاده ها صورت می گیرد بنابراین وجود امکانات و زیرساختهای قوی در بخش حمل و نقل، اصلی ترین عامل جذب مسافر و گردشگر به استان و توسعه پایدار است.
 
شورابی اظهارداشت: شورای حمل و نقل، رکن اصلی هماهنگ کننده در فعالیتهای اجرایی این بخش است و از این پس وظیفه سخت تری خواهد داشت.
کد مطلب 1296842

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