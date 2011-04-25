بنادر گلستان توسعه می یابد

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، مزیتهای حمل نقل استان را، شامل پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی، 243 کیلومتر بزرگراه، دو هزار و 150 ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مینی بوس و سواری) و دو فرودگاه بین المللی و تجاری بیان کرد.

وی ادامه داد: بهره مندی از سه شهر ساحلی (بندرگز، بندرترکمن و گمیشان) و 110 کیلومتر مرز دریایی و 70 کیلومتر خط ریلی نیز، از مزیتهای دیگر استان گلستان در بخش حمل و نقل هستند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان با اشاره به اینکه ظرفیتهای پنهان دیگری در بخش حمل و نقل استان وجود دارد، گفت: توجه و تخصیص اعتبارات ویژه، موجب شکوفایی آنها شده و در جهت ایجاد اشتغال پایدار استان که اولویت نخست دولتمردان در سال 90 است، موثر خواهد بود.

شورابی گفت: اولویت دیگر بخش حمل و نقل استان در سال جاری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش پروازهای هوایی، توسعه فرودگاه بین المللی گرگان و تکمیل فرودگاه کلاله است.

وی ادامه داد: هم اکنون 80 درصد مسافرتها از طریق جاده ها صورت می گیرد بنابراین وجود امکانات و زیرساختهای قوی در بخش حمل و نقل، اصلی ترین عامل جذب مسافر و گردشگر به استان و توسعه پایدار است.

شورابی اظهارداشت: شورای حمل و نقل، رکن اصلی هماهنگ کننده در فعالیتهای اجرایی این بخش است و از این پس وظیفه سخت تری خواهد داشت.