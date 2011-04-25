مجید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر، اضافه کرد: جهاد دانشگاهی تاکنون مرحله اول و دوم این طرح را آماده کرده است، اما با ایراداتی مواجه بود که پس از ارزیابی توسط پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی، بار دیگر از سوی جهاد دانشگاهی اصلاحات لازم اعمال و طرح نهایی به زودی به پژوهشگاه ارسال می شود.

وی افزود: پس از جمع بندی طرح پیامدهای فرهنگی و اجتماعی هدفمندی یارانه ها در پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی نتیجه نهایی به معاونت فرهنگی وزارت علوم ارسال می شود، زیرا اطلاع از پیامدهای این امر برای وزارت علوم بسیار مهم است.

وی در ارتباط با علت بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد: بررسی این طرح از این نظر مهم است که وزارت علوم می تواند در این راستا برنامه ریزی کند و سیاست گذاری های متناسب با نتایج این طرح را اتخاذ کند.

به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی، در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ستادی تحت عنوان " بررسی هدفمندی یارانه ها" به همین منظور تشکیل شده است.

عباسی به علت برگزیدن جهاد دانشگاهی به منظور بررسی این طرح، اشاره کرد و گفت: فراخوان اولیه ای به همین منظور از سوی پژوهشگاه منتشر شد، تا موسسات و نهادهای مختلف ایده ها و قیمت های پیشنهادی خود را برای پیگیری و اعلام نتایج طرح مورد نظر پیشنهاد کنند که جهاد دانشگاهی توانست امتیاز لازم را به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از امتیازهایی که جهاد دانشگاهی در این زمینه به دست آورد نوع تجربه این جهاد و همکارانش از نظر علمی و تجربی بود که بالاتر از سایر موسسات متقاضی توانست امتیاز لازم را کسب کند.