پریشان در کشاکش احیا و نابودی/ ادامه بهره برداری بی رویه از چاه ها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، تالاب پریشان کازرون فارس چند سالی که در پی وقوع عوامل متعددی رو به خشکی رفت تا آنجایی که می توان گفت که تا چندی پیش به کلی خشک شده بود.

خشکسالیهای متمادی در استان فارس یکی از این دلایل به شمار می رفت که تالاب را از بارانهای سالیانه مناسب خود دور کرده بود.

اما در کنار این پدیده طبیعی عوامل دیگری نیز وجود داشتند که بر روند خشک شدن تالاب تاثیر می گذاشتند که یکی از این عوامل وجود چاه های مجاز و غیر مجاز آب برای مصرف اراضی کشاورزی منطقه بود.

طی این مدت سعی شد که به کمک محیط زیست شهرستان، تشکلهای مردم نهاد دوستدار محیط زیست و جوامع محلی نسبت به اصلاح الگوی استفاده از آب چاه های اطراف تالاب اقداماتی صورت گیرد.

در این کشاکش البته اقداماتی برای ایجاد برکه های آب در تالاب صورت گرفت تا زیستمندان منطقه بتوانند به حیات خود ادامه دهند و در این رهگذر طی چند ماه گذشته بارانهای به نسبت مناسبی نیز به وقوع پیوست که باعث شد برخی از چشمه های پریشان دوباره احیا شوند و آب آنها به دریاچه بازگردد.

در این بین که همه شرایط برای احیا فراهم است اما یک معضل جدی همچنان تالاب را در کشاکش احیا یا نابودی قرار داده و آن هم وجود چاه های مجاز و غیر مجاز منطقه است که باعث می شود که منابع آبی تالاب در بستر بهره برداری بی رویه و غیر منطقی آب با خطر نابودی مواجه شود.

بر اساس آمارهای موجود حدود 600 چاه مجاز و نزدیک به 340 تا 350 چاه غیر مجاز در منطقه وجود دارد که در مجموع بیش از 920 چاه را تشکیل می دهد که هرکدام به نوبه خود می تواند حیات از سر گرفته شده تالاب را دچار چالش دیگری کند.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون نسبت به برداشت بی رویه آب کشاورزی از چشمه های منتهی به دریاچه پریشان انتقاد کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: یکی از معضلات دریاچه پریشان در حال حاضر مربوط به برداشتهای بی رویه آب کشاورزی است.

جمال خداپرست با بیان اینکه وضعیت این دریاجه نسبت به گذشته بهتر است، بیان کرد: در حال حاضر تاحدودی دریاچه پریشان آبگیری شده اما با توجه به اینکه برای مصارف کشاورزی از آب دریاچه استفاده می شود این احتمال وجود دارد که دریاچه مانند گذشته خشک شود.

وی ادامه داد: کشاورزان اطراف دریاچه با ایجاد پمپهایی برای مصارف کشاورزی از مقدار آبی که در دریاچه وجود دارد استفاده می کنند که در صورت ادامه این وضعیت دریاچه پریشان تا قبل از خردادماه خشکی خواهد شد.

رئیس محیط زیست شهرستان کازرون با بیان اینکه برای جلوگیری از ادامه این روند باید تدابیری اتخاذ شود، بیان کرد: این موضوع در کمیته بحران مطرح می شود تا مسئولان امر برای جلوگیری از برداشتهای بی رویه آب از دریاچه تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: کشاورزان با پمپهایی که برای برداشت آب زده اند علاوه بر اینکه مسیر سیلاب از چشمه های قلعه نارنجی و دیگر چشمه ها را قطع کرده اند بلکه با ادامه این روند باعث خشک شدن سریع دریاچه خواهند شد.

نماینده هماهنگ کننده تالابهای استان فارس نیز با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت دریاچه پریشان مطلوب است به خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به بارشهای خوب در اواخر سال گذشته برخی از چشمه های منتهی به این دریاچه فعال شده و هم اکنون تا حدودی آبگیری شده است.

علمدار علمداری افزود: در فصل زمستان به دلیل اینکه فصل برداشت آب از دریاچه نبود وضعیت دریاچه پریشان مطلوب شد اما در حال حاضر به دلیل آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی بار دیگر براشتهای بی رویه و غیرمجاز از دریاچه آغاز شده که با ادامه این روند دریاچه خشک می شوند.

وی ادامه داد: برداشت از چاهها و حفر چاه تاثیر مستقیم بر روی حیات دریاچه ها دارد و در حال حاضر به دلیل برداشتهای بی رویه از سفره آب زیرزمینی دریاچه پریشان خشک می شود.

نماینده هماهنگ کننده تالابهای استان فارس با بیان اینکه وضعیت دریاچه پریشان نگران کننده است، اظهار داشت: در این راستا باید بهره برداری از منابع آبی مدیریت شود و کشاورزان در رفتار خود تجدید نظر کنند در غیر این صورت نه تنها دریاچه احیا نخواهد شد بلکه در مسیر نابودی نیز قرار می گیرد.