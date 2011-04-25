حریف استقلال مغلوب "مشعل مبارک" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار بین دو تیم مشعل مبارک و پاختاکور پیگیری شد. در این بازی تیم مشعل مبارک موفق شد با یک گل میهمان خود تیم پاختاکور را شکست دهد و با 11 امتیاز به سکوی پنجم جدول صعود کند.
هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان امروز با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
دوشنبه - 5/2/90
* بنیادکار ازبکستان - آندیجان
جدول رده بندی لیگ ازبکستان به شرح زیر است:
1- نسف قارشی 17 امتیاز
2- بنیادکار 16 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر) - حریف پرسپولیس
3- پاختاکور 16 امتیاز - تفاضل گل 5+ - حریف استقلال
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13- دینامو سمرقند 4 امتیاز
14- سوجدیونا جیزاکس 2 امتیاز
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