حریف استقلال مغلوب "مشعل مبارک" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار بین دو تیم مشعل مبارک و پاختاکور پیگیری شد. در این بازی تیم مشعل مبارک موفق شد با یک گل میهمان خود تیم پاختاکور را شکست دهد و با 11 امتیاز به سکوی پنجم جدول صعود کند.

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان امروز با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 5/2/90

* بنیادکار ازبکستان - آندیجان

جدول رده بندی لیگ ازبکستان به شرح زیر است:

1- نسف قارشی 17 امتیاز

2- بنیادکار 16 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر) - حریف پرسپولیس

3- پاختاکور 16 امتیاز - تفاضل گل 5+ - حریف استقلال

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13- دینامو سمرقند 4 امتیاز

14- سوجدیونا جیزاکس 2 امتیاز