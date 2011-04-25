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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۳

هفته هفتم لیگ ازبکستان/

حریف استقلال مغلوب "مشعل مبارک" شد

حریف استقلال مغلوب "مشعل مبارک" شد

هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان با شکست تیم پاختاکور مقابل مشعل مبارک پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان روز یکشنبه با برگزاری یک دیدار بین دو تیم مشعل مبارک و پاختاکور پیگیری شد. در این بازی تیم مشعل مبارک موفق شد با یک گل میهمان خود تیم پاختاکور را شکست دهد و با 11 امتیاز به سکوی پنجم جدول صعود کند.

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ ازبکستان امروز با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
دوشنبه - 5/2/90
* بنیادکار ازبکستان - آندیجان

جدول رده بندی لیگ ازبکستان به شرح زیر است:
1- نسف قارشی 17 امتیاز
2- بنیادکار 16 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر) - حریف پرسپولیس
3- پاختاکور 16 امتیاز - تفاضل گل 5+ - حریف استقلال
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13- دینامو سمرقند 4 امتیاز
14- سوجدیونا جیزاکس 2 امتیاز

کد مطلب 1296845

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