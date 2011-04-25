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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۲

آخرین اخبار محاکمه دیکتاتور/

مبارک به بیمارستان زندان قاهره منتقل می شود

مبارک به بیمارستان زندان قاهره منتقل می شود

دادستان کل مصر با اشاره به بهبود شرایط جسمانی "حسنی مبارک" اظهار داشت: این شرایط اجازه می دهد که وی را به بیمارستان زندان قاهره منتقل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر با اشاره به اینکه پزشکان متخصص شرایط مبارک را برای انتقال به بیمارستان زندان قاهره مناسب تشخیص داده اند، افزود: شرایطی درنظر گرفتیم که وی بتواند به راحتی با مسائلی که دچار آن است کنار بیاید.

بر این اساس، دادستانی کل مصر با ارائه دستوری به وزیر کشور از وی خواسته که مبارک را به بیمارستان زندان قاهره منتقل کند. البته دادستانی مصر اعلام کرده که مبارک تا زمان انتقال به زندان قاهره در یک بیمارستان نظامی مورد مراقبتهای پزشکی قرار خواهد گرفت.

خاطرنشان می شود دیکتاتور مخلوع مصر از دو هفته پیش در بیمارستان بین المللی شرم الشیخ تحت درمان و بازجویی قرار گرفته است. دادستانی مصر اخیرا حکم بازداشت وی را 15 روز دیگر نیز تمدید کرد.

کد مطلب 1296848

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