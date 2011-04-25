مبارک به بیمارستان زندان قاهره منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر با اشاره به اینکه پزشکان متخصص شرایط مبارک را برای انتقال به بیمارستان زندان قاهره مناسب تشخیص داده اند، افزود: شرایطی درنظر گرفتیم که وی بتواند به راحتی با مسائلی که دچار آن است کنار بیاید.

بر این اساس، دادستانی کل مصر با ارائه دستوری به وزیر کشور از وی خواسته که مبارک را به بیمارستان زندان قاهره منتقل کند. البته دادستانی مصر اعلام کرده که مبارک تا زمان انتقال به زندان قاهره در یک بیمارستان نظامی مورد مراقبتهای پزشکی قرار خواهد گرفت.

خاطرنشان می شود دیکتاتور مخلوع مصر از دو هفته پیش در بیمارستان بین المللی شرم الشیخ تحت درمان و بازجویی قرار گرفته است. دادستانی مصر اخیرا حکم بازداشت وی را 15 روز دیگر نیز تمدید کرد.