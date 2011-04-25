سنگین ترین ضد ماده در جهان ردیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر کشفی بزرگ از چند هفته پیش جوامع فیزیکی را تحت تاثیر خود قرار داد اما انتشار گزارش مربوط به آن در نشریه علمی نیچر موجب اطمینان همگان از درست بودن این اخبار شد: فیزیکدانان موفق به کشف سنگین ترین ضد ماده ای شدند که تا کنون در زمین یافته شده است و به نظر می رسد این رکورد برای مدتی طولانی به صورت ثابت باقی بماند.

اعضای تیم تحقیقاتی STAR در برخورد دهنده RHIC در لابراتوار ملی بروکهاون در نیویورک اعلام کردند در میان بیش از نیم تریلیون ذره ای که در اثر برخورد دادن یک میلیارد یون طلا در این برخورد دهنده به دست آورده اند، موفق به مشاهده 18 هسته ضد هلیوم 4 شده اند. این هسته ها به هسته های هلیوم عادی شباهت دارد اما به جای داشتن دو پروتون و دو نوترون، از دو ضد پروتون و دو ضد نوترون برخوردارند.

ذرات ضد ماده جرمی برابر جرم ماده عادی دارند اما بار آنها با یکدیگر متضاد است. زمانی که ماده و ضد ماده با یکدیگر برخورد می کنند در انفجاری پر انرژی از بین می روند. از آنجایی که جهان در تسلط ماده عادی قرار دارد، ضدپروتونها و ضد نوترونها پیش از اینکه بتوانند در یک ضد هسته شکل بگیرند، از بین می روند.

این ذره ها تنها برای 10 میلیاردیوم ثانیه وجود داشتند و پس از آن با ذرات ماده معمولی برخورد کرده و از بین رفته اند اما همین مدت کوتاه نیز برای به ثبت رسیدن در ردیابهای برخورد دهنده کافی بوده است.

فیزیکدانان معمولا می توانند هسته آنتی هیدروژن را تولید کنند و سال گذشته گروهی از محققان از ردیابی اتم ضد هیدروژن خبر دادند، محققان حتی موفق شده اند هسته ضد هلیوم 3 را نیز ردیابی کنند اما تا به امروز امکان ردیابی ضد هلیوم 4 به وجود نیامده بود.

برخورد دهنده RHIC یکی از مشهورترین برخورد دهنده های یونهای طلا به شمار می رود و به این شکل ذراتی مانند پروتونها به ساختارهای بنیادین خود یعنی کوارکها و گلوئن ها تبدیل می شوند، ترکیبی خاستگاهی که در لحظه وقوع انفجار بزرگ در جهان به وجود آمده است.

زمانی که این ترکیب منجمد می شود تمامی انواع ترکیبات کوارکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و از نظر آماری، احتمال بسیار کوچکی وجود دارد که کوارکها بتوانند خود را به شکل دو ضد پروتون در کنار دو ضد نوترون سازماندهی کنند. شانس یافتن چنین پدیده ای به اندازه ای کم بود که محققان مجبور شدند کوهی از داده ها را الک کرده و 18 پدیده ای که در جستجوی آن بودند را بیایند.

نکته منفی این است که احتمال یافتن پدیده ای سنگین تر از آنچه محققان یافته اند، بسیار کمتر از حد تصور است، به اندازه ای کوچک که فیزیکدانان انتظار ندارند آن را تا آینده ای نزدیک با کمک RHIC و یا حتی برخورد دهنده بزرگ هادرون کشف کنند.

بر اساس گزارش نیچر، هدف بعدی ردیابی ضد هلیوم 6 خواهد بود اما محققان باور دارند شانس ردیابی چنین ذره ای یک میلیون بار کمتر از یافتن ضد هلیوم 4 بوده و فراتر از فناوری های شتابگر کنونی در جهان است.