"زیارت" دماوند در مسیر تبدیل به روستایی گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، زیارت نام روستایی در مناطق جنوبی بخش مرکزی شهرستان دماوند است که به واقع مردم این دیار نامی زیبنده برای روستای خود برگزیده اند چراکه این خطه زیبا، کوچک و مقدس به همجواری با امامزاده عیسی الله بن سید ساجدین(ع) مفتخر بوده و هر سال در ایام عاشورا و تاسوعا به زیارتگاه بیش از 50 هزار عزادار حسینی مبدل و میزبانی این میهمانان سیدالشهدا بر عهده 30 خانوار ساکن در زیارت است.



وجود طبیعتی زیبا در کنار فضای مذهبی یاد شده از زیارت منطقه ای با قابلیتهای بالقوه توریستی - مذهبی خلق کرده و مسئولان، اعضای شورای اسلامی و از همه مهمتر مردم این روستا آمادگی خود را جهت اجرای طرحهای گردشگری روستایی شبیه آنچه که در نقاطی مانند ابیانه و فهرج اجرایی شده اعلام کرده اند.



عضو شورای اسلامی روستای زیارت در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه و دیدار با خانواده شهدای این روستا طی سخنانی خاطرنشان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، تلاش مسئولان و عنایات این امامزاده بزرگوار روستای زیارت از امکانات مناسبی برخوردار است.



حسین آقاعربی پیرامون مباحث تامین آب روستای زیارت عنوان کرد: از پنج سال گذشته تاکنون آب شرب روستای زیارت از محل منبع شهر کیلان و همچنین آب زراعی از محل آبگیر سد مستقر در این روستا تامین می شود و بر اساس وعده مسئولان آبفای روستایی مقرر شد تا منبع آب زیارت نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان ساماندهی و تعمیر شود.



این مسئول با اشاره به دیگر اقدامات اجرایی در روستای زیارت عنوان کرد: با کمک بخشداری مرکزی دماوند و اعضای شورای اسلامی این بخش صدور 25 سند روستایی، احداث غسالخانه و ساماندهی حمام قدیمی در راستای رفاه حال مردم این روستا میسر شده است.



وی از آمادگی روستای خود جهت اجرای طرحهای گردشگری خبر داد و گفت: زیارت در طول روزهای گرم سال شاهد حضور زائرانی است که به قصد زیارت امامزاده عیسی الله بن سید ساجدین(ع) و گشت و گذار در طبیعت زیبای این روستا به سوی آن رهسپار می شوند که می توان با ایجاد امکانات رفاهی و گردشگری مناسب این منطقه را به ناحیه ای زیارتی - تفرجگاهی تبدیل کرد.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در ادامه این مراسم طی سخنانی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود بقعه متبرکه امامزاده عیسی الله بن سید ساجدی(ع) و طبیعتی زیبا می توان زیارت را به روستای زیارتی - گردشگری تبدیل کرد.



شاهرخ رامین ادامه داد: شرط نخست اجرایی شدن چنین طرحهایی در تمامی نقاط جهان خواستی جمعی در میان مردم است که خوشبختانه این علاقه در مردم روستای زیارت بشکلی بارز جلوه گر است.



این مسئول پیرامون طرحهای گردشگری روستایی عنوان کرد: در طرحهای گردشگری روستایی مناطقی مانند زیارت با حفظ زوایای خاص خانه های کاه گلی روستایی(به شرط مقاوم سازی) و ساماندهی بخشهای خدماتی داخلی از طریق اخذ تسهیلات بانکی می توانند بعنوان یک هتل کوچک ضمن پذیرای از تورهای گردشگری پایتخت، کشور و در دورنمایی برنامه ریزی شده جهان منبعی درآمدی مناسب خانواده های ساکن در زیارت نیز محسوب شوند.



وی بیان داشت: در این طرح از اجرای پروژه های آسفالت ریزی که نمای زیبای روستا را به یک چهره سرد شهری مبدل می سازد پرهیز و بجای آن از سنگ فرش(چینش سنگهای طبیعی بر روی ماسه) استفاده خواهد شد چراکه یک خانواده شهری خسته از زندگی شهرنشینی تنها به امید کسب آرامش از محیط طبیعی روستا به چنین مناطقی پناه می آورد.