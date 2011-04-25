جزئیات ثبت نام کنکور فنی حرفه ای اعلام شد/ آغاز ثبت نام از 19 اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد ثبت نام در این آزمون از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه آغاز می شود و در روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه پایان می یابد.

هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی و پستی

ثبت‌نام با یکی از دو روش اینترنتی و پستی انجام پذیر است. داوطلبان برای ثبت نام با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی قابل پرداخت است. هزینه ثبت نام 83 هزار ریال است و داوطلبان می توانند با کارتهای شتاب آن را پرداخت کنند. داوطلبان علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ‌ غیرانتفاعی لازم است 22 هزار و 500 ریال دیگر نیز علاوه بر مبلغ ثبت نام پرداخت کنند.

افرادی که از پست دفترچه های خود را دریافت می کنند باید مبلغ 7 هزار ریال بابت هزینه توزیع دفترچه ‌راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی، پرداخت کنند. همچنین برای توزیع کارت اعتباری علاقمندی به گزینش رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، نیز پست مبلغ 3 هزار ریال دیگر دریافت می کند.

زمان برگزاری و توزیع کارت آزمون فنی حرفه ای ها

داوطلبان از تاریخ 3 تا 6 مرداد ماه 90 می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت و برگ راهنمای ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.

آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید (آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی) سال 1390 در صبح و بعدازظهر روز جمعه 7 مرداد برگزار می شود.

شرایط عمومی داوطلبان و مقررات وظیفه عمومی

داوطلبان مرد نباید از نظر مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند و از نظر شرایط عمومی هم باید هیچ کدام از این موارد را نداشته باشند. الف) نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران که مصادیق آن عبارتند از مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران، داشتن وابستگی تشکیلاتی به گروهک‌های محارب، پرداخت کمک مالی به گروهک‌های محارب یا هواداری تشکیلاتی از آن گروهک‌ها و یا داشتن عضویت در آنها، تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی است.

از دیگر شرایط عمومی عدم احراز فساد اخلاقی است که مصادیق آن شامل اعتیاد به مواد مخدر و اشتهار به فحشا است. همچنین اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشتی است.

شرایط اختصاصی داوطلبان

الف) دارا بودن‌ گواهینامه‌ پایان‌ تحصیلات‌ دوره متوسطه‌ نظام‌ جدید در یکی‌ از رشته‌های شاخه‌های‌ فنی ‌و حرفه‌ای ‌و کاردانش و یا احراز شرایط فارغ‌التحصیلی در یکی‌ از رشته‌های مذکور تا پایان‌ شهریور سال 90 و یا دیپلم فنی ‌و حرفه‌ای دوره‌ چهار ساله‌ نظام ‌قدیم

ب) برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته انتخابی.

شرکت دانشجویان در آزمون مجدد کاردانی منعی ندارد

شرکت دانشجویان در آزمون مجدد کاردانی با رعایت مقررات وزارت علوم با شرایط ذیل، بلامانع خواهد بود. البته دانشجویانی

که در مقطع کاردانی حداکثر 2 نیمسال از شروع به تحصیل آنها سپری نشده باشد. دانشجویان مشمول مجاز به تحصیل در مقطع پایین‌تر از مقطع قبولی نخواهند بود و این افراد در زمان شرکت در آزمون و اعلام نتایج دارای معافیت تحصیلی باشند.

تحصیل همزمان در دو رشته یا دو دانشگاه منعی ندارد

بر اساس اعلام سازمان سنجش، تحصیل همزمان در دو رشته یا دو دانشگاه به شرط موافقت وزارت علوم و اتمام تحصیل در سنوات مجاز از تاریخ شروع به تحصیل در دانشگاه اول از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا، منعی نخواهد داشت.

سقف سنوات تحصیل در دوره کاردانی حداکثر 3 سال است و دانشجویانی که در این مدت موفق به اتمام دوره تحصیل نشوند، شرایط ادامه تحصیل را از دست خواهند داد. کلیه ضوابط و مقررات وظیفه عمومی برای کلیه داوطلبان اعم از متمرکز و نیمه‌متمرکز آزمون‌ ورودی دوره کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سال 1390 معتبر و لازم‌الاجرا است.

ممنوعیت ثبت نام برای برخی از افراد

افرادی که دارای گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی و یا دیپلم کامل متوسطه نظام جدید یا قدیم نظری هستند اجازه ثبت‌نام و شرکت در این آزمون را ندارند و در صورت‌ شرکت متخلف شناخته شده و در هر مرحله از تحصیل ‌که باشند، قبولی‌ آنان لغو و از ادامه تحصیل‌ آنها ممانعت بعمل آمده و ملزم به پرداخت‌ غرامت‌ خواهند بود.

همچنین پذیرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون‌ کاردانی‌ نظام‌ جدید آموزشکده‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ سال 1389 (اعم از متمرکز و نیمه‌متمرکز) اعم از اینکه ثبت‌نام‌ کرده و یا ثبت‌نام نکرده باشند، اجازه ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در این‌ آزمون‌ را ندارند.

سهمیه‌ داوطلبان شاهد و ایثارگر

هر یک‌ از داوطلبان ‌متقاضی‌ سهمیه شاهد و ایثارگر می‌توانند بر اساس‌ شرایط اعلام شده در دفترچه آزمون متقاضی‌ استفاده از سهمیه‌ شوند.

شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی

داوطلبان شرکت‌کننده اتباع غیرایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط خاصی نیز باشند که بر اساس بند 15 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی باید آن را علامتگذاری و تکمیل کنند. داوطلبان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه‌های راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها پذیرفته نیست.

ضوابط دوره‌های‌ نوبت دوم (شبانه)‌ آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای‌

ضوابط دوره‌های‌ نوبت دوم (شبانه)‌ آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای‌ نیز از سوی سازمان سنجش اعلام شده است. بر اساس‌ ضوابط این دوره داوطلبان از طریق‌ آزمون‌ دوره‌های کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سال‌ 1390 پذیرفته‌ می‌شوند.

دانشجویان‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه) آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، در صورت‌ تمایل‌ می‌توانند با سپردن‌ تعهد محضری‌ به‌ منظور تعیین‌ بازپرداخت‌ بدهی‌، از تسهیلات‌ رفاهی‌ استفاده‌ کنند. انتقال‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ نوبت دوم (شبانه‌) به‌ دوره‌های‌ روزانه‌ ممنوع‌ است.

ضوابط تحصیل‌ در مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی ـ غیرانتفاعی

در آزمون دوره‌های کاردانی پیوسته نظام جدید موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی سال 1390، موسسات غیرانتفاعی - غیردولتی در 27 رشته‌امتحانی دانشجو می پذیرند. نظام‌ درسی‌ آن براساس‌ نظام‌ آموزشی‌ وزارت‌ علوم است و از پذیرفته‌شدگان براساس جدول مربوطه در دفترچه راهنما شهریه‌ اخذ می شود.

مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی ـ غیرانتفاعی‌ هیچگونه‌ تعهدی‌ در قبال‌ تهیه‌ و تأمین‌ مسکن‌، خوابگاه‌ و غذای‌ دانشجویان‌ ندارند و دانشجویان‌ می‌توانند از وام‌ تحصیلی‌ مطابق‌ با آیین‌نامه‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و در صورت‌ تخصیص‌ بودجه‌ استفاده‌ کنند.

انتقال و تغییر رشته دانشجویان در صورت موافقت این موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، منحصراً به مؤسسات غیرانتفاعی با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.