مهارت آموزی در معلمان مازندران نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباس پور صبح دوشنبه در همایش معلمان و مدیران نمونه کشوری مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: داشتن ایمان و علم دو شاخصه معلم موفق و مومن است که در کنار این دو ویژگی شخصیت، دانش و مهارت معلم را نمونه خواهد کرد.



وی خاطر نشان کرد: در نظام اموزشی و پرورشی کشور همانند برنامه های کلان کشور، توسعه همه جانبه در اولویت کاری قرار گرفته است.



معاون اجرایی آموزش و پرورش مازندران، تحقق توسعه را از طریق نیروی انسانی کار آمد میسر دانست و اظهار داشت: تعالی انسانها توسط بشر متعالی که همانا معلمان جامعه هستند شکل می گیرد که آموزش و پرورش در تربیت انسانهای متعالی نقش اساسی دارد.



عباس پور معلمان نمونه را داری احساسی پاک دانست و بیان داشت: هنر معلمی برای نشانه گزاری و خلق خاطرات شیرین در دل و جان دانش آموزان است و برای این مهم نیاز به احساس پاک شدید خواهد بود.



معاون وزش و پرورش مازندران خاطر نشان کرد: در هفته معلم باید خود معلمان برای عزت و ارتقاء جایگاه خود از هیچ کوششی دریغ نکنند.



وی، به تقویت انگیزه معلمان اشاره کرد و افزود: باید همه جامعه و مسئولان برای افزایش روحیه و تقویت انگیزه معلمان برای هرچه بهتر شدن آموزش کمک کنند.



عباس پور یادآور شد: باید همه ساله آمار رشد نمونه های مازندران را در کشور بیش از پیش شاهد باشیم که امسال با سه نمونه کشوری توانستیم موفق باشیم.



در پایان همایش از 29 معلم و مدیر و کارمند نمونه استانی و سه نمونه کشوری با گرفتن عکس و دادن یادگاری تجلیل شد.