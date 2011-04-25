پیروز مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس، بیان داشت: برگزاری جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس کار بسیار خوبی است و مسئولان برگزاری این جشنواره راستای درستی را در پیش گرفته اند.

وی افزود: خلیج فارس دارای جنبه های مختلفی است که یکی از جنبه های مهم آن بحث فرهنگی خلیج فارس محسوب می شود.

این استاد جغرافیای سیاسی با اشاره به اهمیت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، اظهار داشت: خلیج فارس به علت اینکه نقطه رسیدن به اروپا و دیگر قاره ها محسوب می شود از لحاظ جغرافیای سیاسی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و یکی از کارهای مهمی که کشور ما می تواند در این منطقه انجام دهد اقداماتی است که منجر به صلح در منطقه خلیج فارس می شود.

مجتهدزاده ادامه داد: اگرچه در منطقه خلیج فارس از لحاظ سیاسی مرزها و کشورهای مختلفی وجود دارد اما از لحاظ فرهنگی مردم مناطق شمالی و جنوبی خلیج فارس فرهنگ و زبانی شبیه یکدیگر دارند.

برگزاری جشنواره خلیج فارس موجب افزایش صلح در منطقه می شود

وی با بیان اینکه طیف وسیعی از مردم ساکن در کنار خلیج فارس ریشه و فرهنگ فارسی و ایرانی دارند، عنوان کرد: برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری موجب افزایش صلح و از بین رفتن نقاط اختلاف در منطقه خلیج فارس می شود.

این استاد جغرافیای سیاسی با اشاره به حرکت برخی کشورها برای تغییر نام خلیج فارس، تصریح کرد: این حرکت مقداری روحیه مردم ایران را با چالش مواجه کرد اما برگزاری اینگونه جشنواره های فرهنگی بهترین راه برای تثبیت نام خلیج فارس و افزایش روحیه مردم ایران است.

مجتهدزاده اضافه کرد: باید اجازه ندهیم تا غرور ملی ناشی از خلیج فارس تبدیل به ناسیونالیسم و نژاد پرستی شود و باید با استفاده از شیوه های علمی و فرهنگی از خلیج فارس دفاع کنیم.

دفاعیات ما از خلیج فارس نباید بر اساس احساسات سیاسی باشد

وی خاطرنشان کرد: دفاعیات ما از خلیج فارس باید بر اساس تحقیقات علمی و دانشگاهی باشد نه بر اساس احساسات سیاسی چون با روش علمی می توانیم نتایج بهتری را به دست آوریم.

مجتهدزاده تاکید کرد: اگر تعصبات ما نسبت به خلیج فارس مدیریت نشود منجر به گرایشهای نژادی خواهد شد و از هدف خودمان دور خواهیم شد.

وی در خصوص کتابش در جشنواره خلیج فارس گفت: این کتاب به نام "خلیج فارس:کشورها و مرزها" مجموعه ای جامع در خصوص مطالعات سیاسی خلیج فارس است که تاریخچه خلیج فارس و تک تک کشورهای حاشیه آن را مورد بررسی قرار داده است.