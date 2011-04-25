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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۲

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها موجب استقرار عدالت اجتماعی می شود

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها موجب استقرار عدالت اجتماعی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها موجب استقرار عدالت اجتماعی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی صبح دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در سازمان همیاری شهرداریهای استان از بازرسی به عنوان ناظری امین و مشاوری رایگان برای تمامی مدیران استان زنجان یاد کرد و افزود: کارشناسان بازرسی استان آمادگی دارند در راستای ارتقا سلامت نظام اداری مشاوره­های مورد نیاز مدیران را در حوزه­های مرتبط کاری در اختیار آنها بگذارند تا با رویکرد پیشگیرانه و همدلی و هم­افزایی گامهای موثری در عرصه خدمت­رسانی برای مردم برداشته شود.
 
وی اصل نظارت را موجب تقویت مدیریت دانسته و سیاستهای سازمان بازرسی را مبتنی بر پیشگیری و پرهیز از مچ­گیری اعلام کرد.
 
محمدی با تاکید بر شفاف­سازی اضافه کرد هر قدر شفافیت در امور به ویژه در مسائل مربوط به حوزه­های مالی بیشتر مراعات شود ضریب خطا، اشتباه و لغزش کمتر خواهد بود.
 
وی توجه به ایجاد کامل دولت الکترونیک را از مهمترین مولفه­های شفاف­سازی برشمرده و از همه مدیران خواست که در این راستا به طور سریع و موثر اقدام کنند.
 
مدیر کل بازرسی استان زنجان اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه­ها را موجب استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی دانسته و اهتمام مردم و مسئولین را در نیل به این هدف بسیار موثر خواند.
 
محمدی هرگونه مصلحت سنجی­های مدیریتی و اعمال سلایق شخصی بر خلاف قوانین و مقررات را مردود دانسته و از مدیران خواست که حرکت بر مدار قوانین و مقررات را مراعات کنند که این حرکت در همه حال و همه جا قابل دفاع و استناد است.
 
وی مدیران را به عنوان ناظرین اصلی هر دستگاهی برشمرد و اظهار داشت: با اعمال نظارت جامع و کامل مدیران و همچنین نظارت کسانی که در درون دستگاه­های اجرایی وظایف نظارتی را عهده­دار هستند بخش اعظمی از سلامت اداری محقق می­شود و نیاز به نظارت و کنترل­های برون سازمانی را به حداقل می­رساند.
 
وی بیت­المال را امانتی گرانسنگ در اختیار مدیران دانست و حفظ و صیانت جدی آن را از اهم وظایف مدیریتی و موجب تقویت اعتماد مردم به مسئولین برشمرد.
 
محمدی  با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: با توجه به بار محتوایی و مفهومی واژه جهاد وظیفه همه مسئولین سنگین­تر شده است مسلم است که مراد از استخدام لفظ جهاد در بیان مقصود تنها معطوف به تلاش و کوشش مضاعف نبوده و مقاصدی به مراتب فراتر از آن راه هدف می­گیرد.
 
وی معنای مجاهدتی فوق­العاده و خیزش و جهشی جهادگونه و شناسایی کلیه منابع و ظرفیت­های موجود و بهره­وری از تمامی توان و پتانسیل سازمانی و فراسازمانی است به نحوی که با کمترین هزینه و در کمترین بازه زمانی بیشترین و بهترین خدمات را برای مردم به ارمغان آوریم و در پایان سال این حرکت جهادی و خیزش عمومی و خارق­العاده به وضوح در کشور قابل لمس و رویت باشد و در واقع جهاد اقتصادی گام مکمل و بلندتر همت مضاعف و کار مضاعف و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توفیق در اجرای صحیح و سریع قانون هدفمندکردن یارانه­هاست.
کد مطلب 1296861

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