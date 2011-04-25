به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داود محمدی صبح دوشنبه در جلسه استقرار هیئت بازرسی در سازمان همیاری شهرداریهای استان از بازرسی به عنوان ناظری امین و مشاوری رایگان برای تمامی مدیران استان زنجان یاد کرد و افزود: کارشناسان بازرسی استان آمادگی دارند در راستای ارتقا سلامت نظام اداری مشاوره­های مورد نیاز مدیران را در حوزه­های مرتبط کاری در اختیار آنها بگذارند تا با رویکرد پیشگیرانه و همدلی و هم­افزایی گامهای موثری در عرصه خدمت­رسانی برای مردم برداشته شود.

وی اصل نظارت را موجب تقویت مدیریت دانسته و سیاستهای سازمان بازرسی را مبتنی بر پیشگیری و پرهیز از مچ­گیری اعلام کرد.

محمدی با تاکید بر شفاف­سازی اضافه کرد هر قدر شفافیت در امور به ویژه در مسائل مربوط به حوزه­های مالی بیشتر مراعات شود ضریب خطا، اشتباه و لغزش کمتر خواهد بود.

وی توجه به ایجاد کامل دولت الکترونیک را از مهمترین مولفه­های شفاف­سازی برشمرده و از همه مدیران خواست که در این راستا به طور سریع و موثر اقدام کنند.

مدیر کل بازرسی استان زنجان اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه­ها را موجب استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی دانسته و اهتمام مردم و مسئولین را در نیل به این هدف بسیار موثر خواند.

محمدی هرگونه مصلحت سنجی­های مدیریتی و اعمال سلایق شخصی بر خلاف قوانین و مقررات را مردود دانسته و از مدیران خواست که حرکت بر مدار قوانین و مقررات را مراعات کنند که این حرکت در همه حال و همه جا قابل دفاع و استناد است.

وی مدیران را به عنوان ناظرین اصلی هر دستگاهی برشمرد و اظهار داشت: با اعمال نظارت جامع و کامل مدیران و همچنین نظارت کسانی که در درون دستگاه­های اجرایی وظایف نظارتی را عهده­دار هستند بخش اعظمی از سلامت اداری محقق می­شود و نیاز به نظارت و کنترل­های برون سازمانی را به حداقل می­رساند.

وی بیت­المال را امانتی گرانسنگ در اختیار مدیران دانست و حفظ و صیانت جدی آن را از اهم وظایف مدیریتی و موجب تقویت اعتماد مردم به مسئولین برشمرد.

محمدی با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: با توجه به بار محتوایی و مفهومی واژه جهاد وظیفه همه مسئولین سنگین­تر شده است مسلم است که مراد از استخدام لفظ جهاد در بیان مقصود تنها معطوف به تلاش و کوشش مضاعف نبوده و مقاصدی به مراتب فراتر از آن راه هدف می­گیرد.

وی معنای مجاهدتی فوق­العاده و خیزش و جهشی جهادگونه و شناسایی کلیه منابع و ظرفیت­های موجود و بهره­وری از تمامی توان و پتانسیل سازمانی و فراسازمانی است به نحوی که با کمترین هزینه و در کمترین بازه زمانی بیشترین و بهترین خدمات را برای مردم به ارمغان آوریم و در پایان سال این حرکت جهادی و خیزش عمومی و خارق­العاده به وضوح در کشور قابل لمس و رویت باشد و در واقع جهاد اقتصادی گام مکمل و بلندتر همت مضاعف و کار مضاعف و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توفیق در اجرای صحیح و سریع قانون هدفمندکردن یارانه­هاست.