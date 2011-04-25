هر 11 ازدواج منجر به یک طلاق در خراسان جنوبی شد

علی پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: طی سال گذشته هشت هزار و 496 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که از این تعداد چهار هزار و 488 واقعه شهری و چهار هزار و هشت واقعه روستایی بوده است .

وی با بیان اینکه 52.82 درصد ازدواج ها در شهر و 47.18 درصد در روستاها بوده است، اضافه کرد: در این مدت 780 واقعه طلاق نیز در استان به ثبت رسیده است .

وی اضافه کرد: از مجموع تعداد طلاق های ثبت شده 516 واقعه شهری معادل 66.15 درصد و 264 واقعه روستایی معادل با 33.85 درصد بوده است .

پورحسین نسبت ازدواج به طلاق در این مدت را 11 به 10.89 عنوان کرد و بیان داشت: در برابر 11 رویداد ثبت شده ازدواج یک رویداد طلاق ثبت شده است .

وی از ثبت 13 هزار و 667 واقعه ولادت در سال گذشته در استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد هفت هزار و 64 نوزاد پسر و شش هزار و 603 نوزاد دختر بوده اند .

پورحسین با اشاره به اینکه از این مجموع تعداد هشت هزار و 199 واقعه ولادت در شهر و پنج هزار و 468 واقعه ولادت در روستا بوده است، عنوان کرد: نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال گذشته برابر با 106.98 بوده است یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 107 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است .

پورحسین بیشترین و کمترین آمار ثبت واقعه ولادت را به ترتیب مربوط به شهرستان بیرجند و بشرویه ذکر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در استان تعداد 5 هزار و 593 واقعه وفات به ثبت رسیده است که از این تعداد یک هزار و 974 مرد و یک هزار و 619 زن بودند .

وی با بیان اینکه از این مجموع تعداد یک هزار و 701 واقعه وفات در شهر و یک هزار و 892 واقعه وفات در روستا رخ داده که نسبت به سال قبل افزایش داشته، افزود: در این مدت در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 121.93 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است .

به گفته وی در سال گذشته بیشترین ازدواج مردان بین گروه سنی 20 تا 24 سال با تعداد چهار هزار و 639 نفر و زنان بین گروه سنی 19 تا 15 سال با تعداد سه هزار و297 نفر بوده است .

پورحسین بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده مردان را مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله با زنان 19 تا 15 ساله دانست و افزود: در این گروه سنی تعداد دو هزار و 265 واقعه ثبت شده است .

وی ادامه داد: سال گذشته در مناطق شهری، بیشترین ازدواج مردان و زنان بین گروه سنی 20 تا 24 ساله به ترتیب با تعداد دو هزار و 280 و یک هزار و 872 نفر بوده است .