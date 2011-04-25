تمایل جهانی و منطقه ای به بقای اسد/ چرخش مسائل به سوی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مطلب ایندیپندنت که به قلم "رابرت فیسک" نگاشته شده آمده است : مسئله سوریه در حال متمایل شدن به سمت لبنان است و در روزهای گذشته احزاب مخالف دولت سوریه که در لبنان حضور دارند مدعی شده اند که اسد سعی دارد نگاه ها را از سوریه به لبنان منحرف کند.

در همین رابطه جمعه گذشته شهر طرابلس در شمال سوریه صحنه تظاهرات طرفداران و مخالفان بشار اسد بود به نحوی که پلیس لبنان مجبور به مداخله شد. شهر طرابلس مکانی است که برخی از خاندان "علوی"های سوری که بشار اسد نیز متعلق به آن است در آن سکونت دارند و علاوه بر این خاندان برخی دیگر از خانواده های سوری که روابط نزدیکی با دولت این کشور دارند نیز در طرابلس زندگی می کنند.

فیسک در ادامه به رابطه حزب الله لبنان با دولت سوریه اشاره کرده و می نویسد : حزب الله لبنان نیز از موضع بشار اسد حمایت می کند و فردی به نام "جمال جراح" از نمایندگان پارلمان لبنان که عضو "جریان المستقبل" به رهبری سعد حریری" است را مسئول ناآرامیهای موجود در سوریه می داند.

در همین رابطه تلویزیون سوریه مصاحبه با دو فرد بازداشت شده در جریان ناآرامیهای این کشور را نشان می دهند که این دو فرد در اظهارات خود می گویند که به تحریک جراح اقدام به قاچاق سلاح به سوریه کرده اند. اما جراح و جریان المستقبل این موضوع را تکذیب می کنند و موضع حزب الله نیز در این خصوص آن است که جراح باید محاکمه شود.

علاوه بر آن "علی عبدالکریم علی" سفیر سوریه در بیروت چند روز قبل به وزارت خارجه لبنان رفت و از مقامات این کشور خواست تا جراح را به دلیل دخالت در امور داخلی سوریه محاکمه کنند. این در حالی است که جریبان المستقبل نیز سوریه را متهم به دخالت در امور داخلی لبنان می کند.

ناآرامی های در سوریه در حالی ادامه دارد که گروه های حقوق بشر مدعی هستند که نه کشورهای غربی بویژه آمریکا و نه کشورهای منطقه خاورمیانه هیچ کدام مایل به سقوط حکومت بشار اسد نیستند. به اعتقاد این گروه های یکی از مشکلات مخالفان بشار اسد آن است که هنوز هدف واحدی برای خود ندارند. فلذا با توجه به رویکرد کشورهای غربی و خاورمیانه نمی توان انتظار داشت که تجربه تونس و مصر در سوریه نیز تکرار شود.



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رابرت فیسک از روزنامه نگار شناخته شده انگلیسی است که به مدت 30 سال در لبنان زندگی کرده و کتابها و گزارش های متعددی درباره مهمترین تحولات جهان بویژه جنگ افغانستان به رشته تحریر درآورده است.