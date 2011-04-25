سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست سازمان سنجش آموزش کشور جهت استفاده حداکثری از نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری باید از پتانسیل تمامی استادان استفاده کند به همین جهت برای آزمونهای نیمه متمرکز دکتری سالهای بعد پورتالی طراحی می کنیم تا مشارکت اکثریت اساتید در زمینه طراحی سئوال را فراهم کند.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: به هر عضو هیئت علمی واجد شرایط برای طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری یک شناسه کاربری و رمز ورود اعطا می شود تا سئوالاتی که طراحی کرده اند را بر روی پورتال قرار دهند و یک بانک سئوال بسیار بزرگ برای آزمون نیمه متمرکز دکتری فراهم شود.
طباطبایی در تشریح شرایط لازم برای یک عضو هیئت علمی جهت مشارکت در طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: یک عضو هیئت علمی از نظر رتبه، نحوه تدریس و نحوه طراحی سئوال باید واجد شرایط باشد که البته در این زمینه معاونت پژوهشی دانشگاهها کمک می کنند.
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