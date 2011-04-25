معاون سازمان سنجش در گفتگو با مهر خبر داد: طراحان سئوال کنکور دکتری رمز و شناسه می‌گیرند/ ایجاد بانک سئوال دکتری

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از طراحی پورتال و اختصاص شناسه کاربری و رمز ورود به اعضای هیئت علمی واجد شرایط طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری برای ایجاد بانک سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری خبر داد.