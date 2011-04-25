دومین کمیته تخصصی تهیه دستورالعمل مسابقات توان افزایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصصی تهیه دستورالعمل مسابقات توان افزایی با حضور مدیران عامل جمعیت هلال احمر استان قم و مرکزی، نمایندگان سازمان امداد، معاونین امداد وکارشناسان استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و گیلان در جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در دومین کمیته تخصصی تهیه دستورالعمل مسابقات توان افزایی، با اشاره به وجود حوادث طبیعی متعدد، بیان داشت: به دلیل وقوع سوانح و بلایای طبیعی و تلفات و خسارات مالی و جانی فراوانی که جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد کشور ما را نیز وادار به تشکیل گروه های امداد و نجات در جامعه نموده است.



دکتر خلیل الله سائلی در این خصوص تصریح کرد: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در راستای اهداف از پیش تعیین شده و با نگرش عمیق و جدی با تصویب سازمان مدیریت بحران کشور و با اعتقاد به این مسئله که مهمترین ابزار جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده تربیت نیروی انسانی متخصص و با انگیزه می باشد، با تحولات جدیدی خواهان برگزاری مسابقات دوره تخصصی جستجو و نجات در آوار می باشد.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم در ادامه با اشاره به هدف از تشکیل کمیته تخصصی تهیه دستورالعمل مسابقات توان افزایی بیان داشت: آشنایی، آمادگی و سازگاری نجاتگران درشرایط سخت با امکانات محدود همچنین آماده سازی نیروها در هنگام وقوع سوانح از جمله اهداف تشکیل این کمیته است.



وی اضافه کرد: آشنایی با تجهیزات جدید و اقلام نوین مرتبط با موضوع مسابقه، ایجاد همکاری و کارگروهی در سوانح از طریق مشارکت در برنامه های اردویی، ایجاد انگیزه، تحرک، پویایی و رقابت سالم در نجاتگران و شناخت و ارزیابی توانمندی های علمی، مهارتی، فردی و گروهی در زمینه امداد و نجات از دیگر اهداف تشکیل این کمیته بوده است.



سائلی در پایان در خصوص نحوه و دستور العمل برگزاری مسابقه و عناوین آن گفت: جستجوی مصدوم یا مصدومین توسط دستگاه زنده یاب، نحوه استفاده از دستگاه های بتن بر و چوب بر، جابجایی آوار و خارج نمودن مصدوم از محل آوار با استفاده از روش های حمل مناسب و سنجش دقت و هوشیاری نجاتگر در خصوص موضوعات ایمنی تیم و مصدومین از سر فصل های مصوب مسابقات جستجو در آوار است.



