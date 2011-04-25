پروژه ترمینال جدید فرودگاه رشت 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت محسن اسماعیلی شامگاه یکشنبه در دیدار با استاندار گیلان ضمن برشمردن پتانسیل های فرودگاه رشت در منطقه شمال کشور افزود: این فرودگاه در توسعه همه جانبه استان و همچنین نقش حیثیتی و بی بدیلی برای شرکت فرودگاهها و شمال کشور دارد.

وی از استاندار گیلان خواست با حمایتهای مادی و معنوی در پیشبرد اهداف شرکت فرودگاههای کشور در گیلان یاری کنند چرا که توسعه فرودگاه رشت از هر ردیف اعتباری (استانی و یا شرکت فرودگاههای کشور) منتج به توسعه استان خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور گفت: پروژه ترمینال جدید از جمله پروژه های است که از ردیف اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور هزینه می شود و در یکسال اخیر افزون بر 50 میلیارد ریال به پیمانکار پرداخت شده و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی به پروژه سالن استقبال کنندگان و بدرقه کنندگاه فرودگاه رشت اشاره کرد و افزود: این پروژه از سال 1386 با ردیف اعتبارات استانی هزینه می شود که تاکنون 63 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 9 میلیارد ریال آن جذب و به پیمانکار پرداخت شده است و انتظار می رود از محل استانی بقیه اعتبارات تخصیص پیدا کند تا این پروژه قابل بهره برداری شود.

لزوم نگاه ویژه به تنها فرودگاه گیلان

اسماعیلی همچنین از استاندار گیلان خواستار نگاه ویژه به تنها فرودگاه گیلان برای محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل براساس طرح جامع فرودگاهی شد.

در ادامه این دیدار استاندار گیلان اظهار داشت: توسعه همه جانبه در گیلان مستلزم نگاه ویژه به زیرساختهای توسعه استان است که حمل و نقل هوایی یکی از این زیرساختهاست و فرودگاه سردار جنگل رشت از این حیث برای استان اهمیت ویژه دارد.

مهدی سعادتی به نقش فرودگاه رشت در توسعه منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و افزود: ارتباط بین فرودگاه سردار جنگل و منطقه آزاد انزلی را بیش از پیش پیگیری خواهم کرد و با تخصیص اعتباراتی نسبت به تکمیل پروژه های عمرانی فرودگاه رشت اقدام خواهد شد.

وی همچنین به نقش فرودگاه رشت در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: گیلان می تواند به جهت تنوع آب وهوایی در کشور بستر خوبی را برای حضور گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند که تحقق این امر مستلزم داشتن فرودگاه ایده آل برای جذب گردشگران و سرمایه گزاران است به این خاطر نقش فرودگاه سردار جنگل در این کار بی بدیل خواهد بود.

مدیر کل فرودگاه گیلان نیز در این دیدار ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور و استاندار گیلان گفت: در مدت هفت ماه 30 میلیارد ریال از اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور جذب و برای پروژه ترمینال جدید و سایر فعالیتهای عمرانی هزینه شده است.

فتاح رضوانی به جذب اعتبارات استانی در این مدت اشاره کرد و افزود: برای پروژه سالن استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان دو میلیارد و 310 میلیون ریال از اعتبارات استانی جذب و به پیمانکار پرداخت شده است.

در پایان این دیدار مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور به همراه استاندار گیلان از پروژه های عمرانی این فرودگاه بازدید کردند.