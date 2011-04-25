پیروزی حریفان سپاهان و پرسپولیس در هفته بیست وسوم لیگ برتر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان یکشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های الاتحاد و الهلال مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

الهلال، صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر عربستان که تا دستیابی به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها تنها یک گام فاصله دارد، یکشنبه شب در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف النصر رفت و موفق شد با یک گل فاتح شهرآورد ریاض شود. تنها گل تیم الهلال را در این بازی خانگی عبدالعزیز الدوساری در دقیقه 40 به ثمر رساند و تیمش را 55 امتیازی کرد.

آبی پوشان ریاض از تیم‌های همگروه سپاهان در گروه A لیگ قهرمانان آسیا هستند که در آن به غیر از این دو تیم، الغرافه قطر و الجزیره امارات نیز حضور دارند.

دیشب همچنین تیم فوتبال الاتحاد در ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل شهر جده به دیدار الفتح رفت و موفق شد میهمان خود را با دو گل از پیش رو بردارد. برای تیم الاتحاد در این بازی خانگی محمد الراشد در دقایق 11 و 60 موفق به گلزنی شد. الاتحاد نیز از دیگر نمایندگان فوتبال عربستان در لیگ قهرمانان آسیاست که در گروه C این مسابقات با تیم‌های پرسپولیس ایران، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات رقابت می کند.

هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 5/2/90

* الشباب - الاهلی

جدول رده بندی:

1- الهلال 55 امتیاز - حریف سپاهان

2- الاتحاد 46 امتیاز - حریف پرسپولیس

3- النصر 40 امتیاز - حریف استقلال

4- الاتفاق 39 امتیاز

5- الشباب 36 امتیاز - یک بازی کمتر - حریف ذوب آهن

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13- نجران 20 امتیاز

14- الحزم 6 امتیاز