غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در مورد 12 رشته مشکل‌دار علوم انسانی که بخش بومی نداشته است امیدواریم در مهر ماه 90 اصلاح صورت گیرد و به دانشگاهها ابلاغ شود. لازم بود در کوتاه مدت در سرفصل‌های این رشته‌های مشکل‌دار تغییر حاصل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیت برای تولید متن‌های جدید علوم انسانی به عنوان متون دانشگاهی خبر داد و گفت: متن‌های جدید علوم انسانی متن‌هایی باید باشند که مایه‌های بومی داشته باشند تا در کوتاه مدت بتوان بر یک بخش مشکل‌دار علوم انسانی - نه کل علوم انسانی - فائق شویم.

وی افزود: قطعا تدوین متون زمان بیشتری از آغاز مهر ماه لازم دارد اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این کار را آغاز کرده و رسما بارها اعلام و دعوت کرده تا کلیه اعضای هیئت علمی که توانایی تولید این متون را دارند برای انجام این کار وارد میدان شوند.

خواجه سروی در پاسخ به اینکه آیا متون جدید دانشگاهی علوم انسانی برای مهر ماه 90 آماده می‌شوند به مهر گفت: بعید می‌دانم متون به مهر ماه برسد. از آنجا که چندین سال در حوزه کتاب بوده‌ام بعید می‌دانم 6 ماهه بشود کتاب علمی که بتوان آن را در دانشگاه تدریس کرد آماده شود. البته 6 ماهه هم می‌توان کتاب نوشت ولی بعد از دو سال دوباره می‌گویند به درد نمی‌خورد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: تألیف متون جدید علوم انسانی زمانبر است ولی خوب این کار شروع شده است.