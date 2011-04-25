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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۲

توسعه باغات بخش صمصامی کوهرنگ 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

توسعه باغات بخش صمصامی کوهرنگ 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: طرح توسعه باغات بخش صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پمپاژ و توسعه باغات روستاهای صفا آباد صمصامی 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ستار خیری بیان داشت: تاکنون پنج میلیارد ریال برای تأمین آب 250 هکتار از زمین های روستاهای صفا آباد و فخر آباد از توابع این بخش هزینه شده است.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و 500 میلیون ریال دیگر برای تکمیل این طرح ها نیاز است، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح توسعه باغات در این روستاها برای 150 نفر، شغل ایجاد می شود.

فرماندار شهرستان کوهرنگ یادآور شد: برای احداث کانال کشاورزی آب در روستای فخرآباد به طول 800 متر نیز 500 میلیون ریال هزینه شده است.
 

کد مطلب 1296870

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