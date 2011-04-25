70 هزار واحد در طرح نظارتی هدفمندی یارانه در کردستان بازرسی شد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه در سراسر استان کردستان از ابتدای آبان ماه سال گذشته تاکنون بالغ بر 70 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی این استان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این بازدیدها از بخشهای مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی صورت گرفته است که از این تعداد پنج هزار و 500 مورد تخلف کشف و در قالب چهار هزار و 393 فقره پرونده تشکیل و برای بررسی و صدور آراء مناسب به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به ارزش پرونده های تخلف کشف شده در این مدت بیان کرد: ارزش تقریبی پرونده های تخلفات کشف شده بالغ بر دو میلیارد و 468 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه بوده است.

اسراری به تشکیل و اجرای طرح گشتهای مشترک برای نظارت بهتر بر وضعیت بازار در استان کردستان خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها تعداد 853 مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، ادارات و سازمان های دولتی اجرا شده است که بیشترین تخلفات کشف شده در این بخش نیز مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی بوده است.

وی گفت: در این مدت سه هزار و 174 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی سازمان بازرگانی دریافت شده است که از این میان هزار و 300 مورد تخلف کشف شده است و انتظار می رود که مردم این همکاری و مشارکت را همچنان در دستور کار قرار دهند.