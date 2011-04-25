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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۴

70 هزار واحد در طرح نظارتی هدفمندی یارانه در کردستان بازرسی شد

70 هزار واحد در طرح نظارتی هدفمندی یارانه در کردستان بازرسی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی کردستان از بازرسی بیش از 70 هزار واحد صنفی در قالب طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها خبر داد.

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه در سراسر استان کردستان از ابتدای آبان ماه سال گذشته تاکنون بالغ بر 70 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی این استان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: این بازدیدها از بخشهای مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی صورت گرفته است که از این تعداد پنج هزار و 500 مورد تخلف کشف و در قالب چهار هزار و 393 فقره پرونده تشکیل و برای بررسی و صدور آراء مناسب به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به ارزش پرونده های تخلف کشف شده در این مدت بیان کرد: ارزش تقریبی پرونده های تخلفات کشف شده بالغ بر دو میلیارد و 468 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه بوده است.

اسراری به تشکیل و اجرای طرح گشتهای مشترک برای نظارت بهتر بر وضعیت بازار در استان کردستان خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها تعداد 853 مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، ادارات و سازمان های دولتی اجرا شده است که بیشترین تخلفات کشف شده در این بخش نیز مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی بوده است.

وی گفت: در این مدت سه هزار و 174 مورد گزارشات مردمی توسط اداره مشارکت های مردمی سازمان بازرگانی دریافت شده است که از این میان هزار و 300 مورد تخلف کشف شده است و انتظار می رود که مردم این همکاری و مشارکت را همچنان در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 1296871

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