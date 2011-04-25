صابری آثاری درباره سعدی و نیما را پیشنهاد داد

صابری درباره فعالیت جدید خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال 90 به خبرنگار مهر گفت: نمایش "بابا نشاط" را که اثری کمدی است برای اجرا پیشنهاد داده‌ام و در انتظار پاسخ هستم. همچنین "مرغ باران" را که کتابش چاپ شده و شعرای معاصر همچون نیما می‌پردازد را هم پیشنهاد داده‌ام.



این کارگردان با سابقه تئاتر ایران افزود: نمایشنامه‌ای نیز با عنوان "باغ نشاط" که به سعدی می‌پردازد را برای اجرا در سال جدید ارائه دادم. مایلم اگر امکانش باشد روی خسرو و شیرین هم کار کنم.



وی یادآور شد: باید دید فضای کار برای کدام یک از متونی که ارائه داده‌ام فراهم می‌شود. "بابا نشاط" یک جنبه قوی طنز ایرانی است و نکته بینی ظریفی است که ایرانی‌ها دارند. دوست دارم این کار را بخصوص برای من که آثارم تراژدی و ملودرام بوده، اجرا کنم.



صابری تعزیه و روحوضی را به عنوان دو پدر بزرگ تئاتر ایران دانست و درباره سالن اجرای نمایش "بابا نشاط" گفت: اگر قرار باشد نمایش "بابا نشاط" را به صحنه ببرم دوست دارم در فضایی پر تحرک اجرا کنم و برای این امر تالار وحدت می‌تواند مناسب باشد. تالار وحدت بیشتر پذیرای آثار من است و به دلیل ساختار صحنه و امکاناتی که در ایران و منطقه دارد تک است و بیشتر مد نظر من است.



وی ادامه داد: البته اگر کار ساده‌تری باشد می‌توان در سالن‌های دیگر هم به صحنه برد. سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر هم خوب است ولی ظرفیت کمی دارد. البته این سالن برای تولید و اجرای کارهای مدرن جذاب است.



کارگردان نمایش‌های "شمس پرنده"، "رند خلوت نشین" و "رستم و اسفندیار" تأکید کرد: امیدوارم مسائل قراردادها حل شود و معوق نماند زیرا این امر باعث بروز مشکلاتی برای هنرمندان و مدیران تئاتری می‌شود.