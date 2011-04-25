آرای نیچه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر تمرکز خود را معطوف به کتاب زایش تراژدی کرده است.

کتاب زایش تراژدی اولین اثر نیچه است که مطالعه و بررسی آن برای دریافت آرای نیچه حائز اهمیت است. فلسفه نیچه بر تمام حوزه‌های هنری تأثیرگذار بوده است.

آرای نیچه به رغم گذشت زمان هنوز تأثیرات زیادی بر حوزه‌های گوناگون فلسفی و هنری دارد. آثار او سخت و دشوار هستند و خواننده را با خود درگیر می‌کنند.

کتاب زایش تراژدی خواننده را با مفهوم و هنر تراژدی در یونان آشنا می‌کند.

اثر حاضر هم برای خواننده‌ای که با آرای نیچه آشنایی ندارد قابل استفاده است و هم برای کسی که آرای نیچه را به طور تخصصی دنبال می‌کند. هر بخش از این کتاب به بررسی بخشهای کتاب زایش تراژدی اختصاص دارد.

نیچه خود را فیلسوفی بهنگام نمی‌دانست. این گفته او درست است زیرا اهمیت آرای او پس از او بیش از زمان خود او مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه پست مدرنها او را پدر معنوی خود می‌دانند.

این کتاب با عنوان "نیچه و زایش تراژدی" از سوی انتشارات آکیومن منتشر شده است. پل ریموند دانیلز استاد فلسفه دانشگاه ملبورن در استرالیا است.