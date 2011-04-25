پنج مصوبه برای حل مشکلات کارگران مخابرات راه دور

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طی چند روز گذشته کارگران مخابرات راه دور ایران(ITI)اعتراضات خود را نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات و همچنین اجرایی نشدن مصوبات دولت مطرح کردند.

البته در این خصوص نماینده کارگران با مسئولان نیز مذاکره کرد و مسئولان کشوری و مدیران استان نیز تلاش کردن که از طرق مختلف مشکلات این کارگران را بر طرف کنند که در پایان این جلسه مصوبات جدیدی برای شرکت مخابرات راه دور ایران(ITI) مصوب شد.

این مصوبات در پنج مورد است که در زیر می آید:

1- وزارت صنایع و معادن بابت بازنشستگی پرسنل شرکت مخابرات راه دور(ITI) متعهد شد که حق بیمه جاری کارکنان این شرکت را به میزان 30 درصد حقوق و مزایای کارکنان به همراه چهار درصد بیمه ناشی از اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور 20 سال خدمت کارگران را به سازمان تامین اجتماعی(متناسب با احراز شرایط بازنشستگی و اعلام لیست توسط سازمان) پرداخت کند.

2- سازمان تامین اجتماعی متعهد شد که ضمن محاسبه ماخذ بازنشستگی کارگران به میزان مزد مبنای ثابت و متغییر و اضافه کاری و سایر موارد قانونی، نسبت به پذیرش و اجرای احکام مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی فارس در خصوص خلاء بیمه ای و پذیرش مدت مذکور در آرا مربوطه برای شناسایی کارهای سخت و زیان آور اقدام کند.

3- سازمان تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به پذیرش سوابق بیمه کارگران مربوط به دوره زمانی حضور در مناطق عملیاتی ( قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی از تاریخ 1/12/57 لغایت 1/1/77) به عنوان سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور کارگران اقدام کند.

4- سازمان تامین اجتماعی مکلف شد مدت مرخصیهای زیر 60 روز و استعلاجی را در شناسایی کارهای سخت و زیان آور منظور کند.

5- شورای اسلامی کار به نمایندگی از کارگران شرکت مخابرات راه دور متعهد گردید از انجام هرگونه تجمع در هر مکان خودداری کنند، ضمنا شورای اسلامی کار متعهد شد مطالبات قانونی کارگران را از طریق مراجع ذیربط دنبال کند.

مشکلات کارگران مخابرات راه دور برطرف می شود

در این راستا مدیر کل کار و امور اجتماعی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی تلاش خود را به کار گرفتیم که با حضور مسئولان کشوری در جلسه ستاد تسهیل مشکلات این کارگران را برطرف کنیم که با توجه به سختی فراوان ولی این اتفاق روی داد.

عباس عباسی تاکید کرد:این پنج مصوبه به راحتی می تواند مشکلات کارگران این شرکت را برطرف کند به خصوص اینکه باید در نظر داشته باشیم این مصوبات از بهترین نوع رفع مشکلات کارگران این شرکت است که طی چندین سال گذشته بامشکلات فراوانی مواجه شده بودند.

وی تصریح کرد: در این مصوبه باید از مدیرت سازمان تامین اجتماعی فارس تشکر کرد که از حد توان استانی خود نیز بیشتر انعطاف نشان داد تا مشکلات کارگرن برطرف شود.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس نیز در این راستا به خبرنگار مهر گفت:17 ماه است که فعالیت خود را در بحث بازنشسته کردن کارگران شرکت مخابرات راه دور آغاز کرده ایم که در این راستا با کمترین مشکل نیز مواجه نشدیم.

مصطفی قمری تصریح کرد: طی این مدت حدود یک هزار و100 نفر از کارگران این کارخانه طبق قانون بازنشست شدند که در تلاشیم با توجه به مصوبات جدید در جهت رفع مشکلات کارگران دیگر این شرکت تلاش کنیم.