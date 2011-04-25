به گزارش خبرنگار مهر، رها کردن دو بیمار در حومه شهر تهران توسط پرسنل یک بیمارستان دولتی، خبری است که به تازگی منتشر شد و پیگیریهای آن از سوی دستگاههای مقننه، قضائیه و مجریه همچنان دنبال می شود. به طوریکه در آخرین واکنش به این اقدام، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت از دستور ویژه وزیر بهداشت برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا خبر داده و عنوان داشته است که این حادثه را به شدت پیگیری می کنیم.

گفته می شود به دستور دکتر مرضیه وحید دستجردی، یک تیم در وزارت بهداشت ماجرای رها کردن دو بیمار در اطراف تهران را پیگیری می‌کند. این تیم از معاونت درمان تا رئیس بیمارستان را شامل می‌شود و اگر تخلف بیمارستان مربوطه در این زمینه اثبات شود به شدت برخورد لازم با عوامل آن صورت خواهد گرفت.

دکتر سیدحمید حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است که ماجرا را از نیروی انتظامی و بیمارستانهای مربوطه بررسی می‌کند.

در اخباری که در همین ارتباط منتشر شده است، علت رها کردن این دو بیمار در اطراف تهران به دلیل عجز در پرداخت هزینه های درمانی عنوان شده است. موضوعی که کارشناسان حوزه سلامت بارها و به دفعات نسبت به عواقب آن هشدار داده و گفته اند که تا زمانی که تعرفه های خدمات درمانی واقعی نشود، مشکلات و معضلات نظام سلامت پابرجا خواهد ماند.

به طوریکه دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان داشته یکی از چالشهای اساسی در حوزه سلامت این است که دولت در واقعی کردن تعرفه های خدمات درمانی جدی نیست. اگر دولت تعرفه‌ها را واقعی در نظر بگیرد بسیاری از مشکلات نظام سلامت حل خواهد شد و دیگر تفاوتی ندارد چرا که قیمت و هزینه های تمام شده در بخش دولتی و غیر دولتی مشخص بوده و به راحتی قابل محاسبه خواهد بود.

دکتر سیدسجاد رضوی ، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز گفته است که پزشکان بخش دولتی به دلیل تعرفه های غیر واقعی رغبتی برای انجام خدمات ندارند.

وی ، واقعی نبودن تعرفه های خدمات درمانی یکی از علل اصلی است که باعث می شود پزشکان در بخش دولتی به ارائه خدمات ترغیب نشوند.

از سوی دیگر، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که عاملان رها کردن دو بیمار یکی از بیمارستانهای دولتی در کشتزار‌های اطراف تهران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

چندی پیش دو بیمار که در یکی از بیمارستانهای دولتی تحت درمان قرار داشتند شبانه توسط یک دستگاه وانت ‌بار از بیمارستان به یکی از کشتزار‌های اطراف تهران منتقل و در آنجا رها شدند. بررسیها نشان داد تنها دقایقی بعد یک راننده کامیون که در حال گذر از محل بوده با مشاهده موضوع مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع داده است. تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که بیماران مذکور به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های درمانی به این محل منتقل شده بودند.

بنابر اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این زمینه پرونده قضایی در دادسرای ناحیه 6 تهران تشکیل شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در باره این حادثه گفت: شاید حدود 4 میلیون نفر از مردم کشور که حاشیه نشین هستند هنوز هیچ دفترچه بیمه‌ای نداشته باشند که برای آنها نیز خدمات اورژانس در بیمارستانهای دولتی حتماً ارائه می‌شود بنابراین خیلی بعید است که بیماری به علت نداشتن پول از بیمارستان بیرون انداخته شود. البته گاهی ممکن است یک بیمار به علت نبود تخت خالی به‌ خصوص تختهای مراقبتهای ویژه در یک بیمارستان پذیرش نشود اما اینکه یک بیمار به علت نداشتن پول از بیمارستان بیرون انداخته شود و کنار اتوبان رها شود با توجه به اطلاعات ما بعید است.

دکتر سعید بشرودست که متخصص داخلی است از زوایه نگاه یک شهروند عادی به این حادثه دلخراش، گفت: قطعا من به عنوان یک انسان قسم پزشک خورده ام که تا آنجا که تخصص و توانایی من اجازه می دهد از جان انسانها مراقبت کنم. بنابراین، اگر کسی به بنده مراجعه کند و بعد از ویزیت و معاینه او متوجه شوم که هزینه پرداخت ویزیت را ندارد، هرگز به خود اجازه نمی دهم او را از مطب بیرون کنم. شرافت انسانی ما فراتر از مادیات تعریف شده که بخواهیم به خاطر مبلغی شاید زیاد، همنوع خود را معاینه نکنیم.

آنچه مسلم است، انعکاس چنین خبری از آن جهت حائز اهمیت و قابل پیگیری است که ارائه خدمات درمانی و بهداشتی برای تک تک احاد جامعه از وظایف اولیه دولت به شمار می رود. در این بین، مراکز درمانی موظف هستند افرادی را که توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند به واحد مددکاری معرفی کنند تا از این طریق موضوع دنبال و رسیدگی شود. اما اینکه یک بیمارستان بخواهد بیمار بستری را تنها به دلیل نداشتن پول درمان از آنجا بیرون بیندازد به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا جان انسان به مراتب ارزشمندتر از پول است که بخواهیم به خاطر آن، رگ حیات یک انسان را قطع کنیم و اجازه دهیم در کنار خیابان جان بدهد.