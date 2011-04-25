محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، گفت: با توجه به مصوبه دولت که قرار است دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با هم ادغام شوند، قرار بر این شد که کارگروهی ویژه، مسئولیت بررسی فرآیند ادغام و شیوه شکل‌گیری وزارتخانه جدید را بررسی و کارشناسی کند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: اختیارات وزارتخانه جدید، با توجه به نوع وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و بر اساس اولویتهای ادغام تعیین خواهد شد تا بتوان وزارتخانه‌ای کارآمد و چابک را تشکیل داد و اصل 44 را به خوبی در آن پیاده‌سازی کرد.

وی تصریح کرد: البته این کار نیاز به فرصت زمانی مطلوب دارد و همه ملاحظات بازار و نیروی انسانی و نیز وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در آن مشخص شود، به نحوی که در یک بازه زمانی مشخص، امور تصدی‌گری به نهادهای ذیربط واگذار شود، این از جمله مباحثی است که در کارگروه مطرح است.

به گفته دودانگه، در کارگروه مباحثی مطرح شد که ساختار متناسب با ماموریت و وزارتخانه جدید تنظیم می شود که چالش در صنعت و بازرگانی و نیز نظام توزیع و حمایت از مصرف‌کننده بوجود نیاید.

معاون وزیر بازرگانی دغدغه اصلی در موضوع ادغام را نیروی انسانی دانست و تاکید کرد: مراقبت‌های لازم صورت خواهد گرفت که منابع انسانی که مهمترین ارکان هر سازمانی است، صدمه نبیند. وزارتخانه جدید نیز حتما نیاز به تلاش موثر و خدمات کارکنان شریف و منابع انسانی هر دو وزارتخانه دارد و تلاش می‌شود که مجموعه همکاران دو وزارتخانه در یک حرکت اثربخش در دوره جدید، فعالیت کنند.

وی اظهار داشت: جلسه کارگروه در واقع به منظور هماهنگی تعاملی و بررسی و بحث در مورد بهترین ترکیب و ساختار برای دستگاههای جدید است که بتواند کارآمدی بیشتر را در دو حوزه ایجاد کند.

به گفته دودانگه، تعیین وزیر جدید نیز از جمله اختیارات رئیس جمهور است و هر گزینه که انتخاب شود، با نظر شخص وی خواهد بود.

به گزارش مهر، این کارگروه متشکل از معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری، نمایندگان وزارت بازرگانی و صنایع و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.