بررسی لایحه 90 در تلفیق نهایی نشد/ تلفیق عصر تشکیل جلسه می دهد

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: قرار بود در جلسه روز گذشته اصلاحاتی در مصوبات کمیسیون انجام شود که در نهایت بخش مربوط به حوزه فرهنگی مصوب شد اما در حوزه بهداشت و آموزش بحث باقی ماند.

وی گفت: قرار است در اعتبارات عمرانی استانی هم بازنگری مجددی شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: کمیسیون در جلسه عصر امروز بررسی لایحه را نهایی خواهد کرد.

به گزارش مهر، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است که بررسی لایحه بودجه از فردا در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد، این درحالی است که قرار بود از یکشنبه بررسی لایحه در دستور کار مجلس قرار داشته باشد که به دلیل به جمع بندی نرسیدن کمیسیون تلفیق این بررسی به تاخیر افتاد.