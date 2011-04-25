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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۵

قادری به مهر خبر داد:

بررسی لایحه 90 در تلفیق نهایی نشد/ تلفیق عصر تشکیل جلسه می دهد

بررسی لایحه 90 در تلفیق نهایی نشد/ تلفیق عصر تشکیل جلسه می دهد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از نهایی نشدن کار این کمیسیون در جلسه روز گذشته خبر داد و گفت: عصر امروز نیز کمیسیون تلفیق مجلس برای نهایی شدن بررسی لایحه بودجه 90 جلسه برگزار می کند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: قرار بود در جلسه روز گذشته اصلاحاتی در مصوبات کمیسیون انجام شود که در نهایت بخش مربوط به حوزه فرهنگی مصوب شد اما در حوزه بهداشت و آموزش بحث باقی ماند.

وی گفت: قرار است در اعتبارات عمرانی استانی هم بازنگری مجددی شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: کمیسیون در جلسه عصر امروز بررسی لایحه را نهایی خواهد کرد.

به گزارش مهر، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است که بررسی لایحه بودجه از فردا در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد، این درحالی است که قرار بود از یکشنبه بررسی لایحه در دستور کار مجلس قرار داشته باشد که به دلیل به جمع بندی نرسیدن کمیسیون تلفیق این بررسی به تاخیر افتاد.

کد مطلب 1296882

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